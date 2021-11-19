Глава Минздрава рассказал, ожидать ли новых вспышек COVID-19 в Украине

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Елизавета Черных
По словам главы Министерства здравоохранения Украины, ситуация с COVID-19 в "красных" карантинных зонах стабильна. В стране фиксируют тенденцию снижения заболеваемости. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Виктор Ляшко - фото: Минздрав
Министр отметил, что первой из числа "красных" может выйти Луганская область.
Глава Минздрава также добавил, что прогнозируют новую вспышку коронавируса в стране. Поскольку, как демонстрирует практика, ни одной из стран не удалось победить инфекцию.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Ровенской области от коронавируса умерла 20-летняя будущая мать. Она была беременна семь месяцев. Младенца врачи не смогли спасти. Эта трагедия произошла в Дубновском роддоме, где за жизни женщины и ее ребенка боролись врачи.
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