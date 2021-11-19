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Глава Минздрава рассказал, ожидать ли новых вспышек COVID-19 в Украине

Ни одной из стран не удалось преодолеть инфекцию

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных
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По словам главы Министерства здравоохранения Украины, ситуация с COVID-19 в "красных" карантинных зонах стабильна. В стране фиксируют тенденцию снижения заболеваемости. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "Украина 24". 

Глава Минздрава рассказал, ожидать ли новых вспышек COVID-19 в Украине

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

Министр отметил, что первой из числа "красных" может выйти Луганская область. 

"В "красных" зонах пока все стабильно. У нас пошла тенденция на снижение. Не думаю, что будут добавляться новые зоны, но первой может выйти Луганская область. Она достигла индикаторов по снижению, которые предполагают выведение области из "красной" зоны", – сообщил Ляшко. 

Глава Минздрава также добавил, что прогнозируют новую вспышку коронавируса в стране. Поскольку, как демонстрирует практика, ни одной из стран не удалось победить инфекцию. 

"Есть снижение, а потом снова начинаются волны. Есть варианты – давайте мы сначала пройдем эту, а потом будем говорить о следующих", — отметил министр здравоохранения. 

Напомним, что глава Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал журналистам текущую ситуацию в Киеве и стране относительно разных аспектов пандемии, которая в некоторых регионах уже ослабляется. В Киеве с понедельника планируют переход школ на оффлайн обучение. При этом столица находится в лидерах по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, почему возможна такая ситуация. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Ровенской области от коронавируса умерла 20-летняя будущая мать. Она была беременна семь месяцев. Младенца врачи не смогли спасти. Эта трагедия  произошла в Дубновском роддоме, где за жизни женщины и ее ребенка боролись врачи.


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Источник: https://news.u24.ua/obshestvo-news/14326-koronavirus-v-ukraine-lyashko-skazal-ozhidat-li-novyh-vspyshek
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