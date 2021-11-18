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Ребёнка не спасли: в Ровенской области от коронавируса умерла 20-летняя будущая мать

Жительница Ровенщины была на седьмом месяце беременности

18 ноября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В Ровенской области от коронавирусной болезни ушла из жизни 20-летняя будущая мама. Она была беременна семь месяцев. Младенца врачи не смогли спасти. Эта трагедия  произошла в Дубновском роддоме, где за жизни женщины и ее ребенка боролись врачи. Об этом сообщает ТСН, используя анонимные источники информации.

Ребёнка не спасли: в Ровенской области от коронавируса умерла 20-летняя будущая мать

О ее смерти источники сообщили 17 ноября (фото из открытых источников)

По информации, которую никто не подтвердил, молодую маму привезли в Дубновский роддом, где лечат беременных, инфицированных на ковид, из всех городов и населенных пунктов Ровенской области.

Ровенчанка уже семь месяцев была беременна. О том, что она скончалась, информаторы сказали 17 ноября. Так же, как они рассказали, младенца тоже не смогли спасти. Официально этот трагический инцидент никто еще не комментировал. В частности, информацию не подтвердили представители медицинского учреждения или других официальных учреждений. Следовательно, журналисты не смогли узнать больше информации об этой случившейся трагедии.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области от коронавируса умерла 23-летняя роженица . В Полтавской области, в кременчугском медицинском заведении  ушла из жизни 23 молодая женщина, только родившая ребенка. Молодая мама ушла из жизни в медицинском учреждении "Правобережная". Сюда ее доставили в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Она была долго подключена к аппарату ИВЛ. Младенца полтавчанка родила преждевременно, ей сделали кесарево сечение. Ребенок жив, а вот его маму медики не смогли вырвать из объятий смерти. Также в этой больнице находится на лечении под наблюдением врачей 10 беременных женщин, инфицированных тяжелой болезнью.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-rovenskoy-oblasti-ot-covid-19-umerla-beremennaya-rebenka-tozhe-ne-spasli-1911994.html
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