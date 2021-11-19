Министр Ляшко - о киевских школах и наличии вакцин, тысяче за прививку и выходе из красной зоны

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Елена Бурдейная
Министр здравоохранения прокомментировал журналистам текущую ситуацию в Киеве и стране относительно разных аспектов пандемии, которая в некоторых регионах уже ослабляется.
Киевские школы с понедельника выходят на обучение офлайн – иллюстративное фото из сети
В Киеве с понедельника планируют переход школ на оффлайн обучение. При этом столица находится в лидерах по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, почему возможна такая ситуация:
Полномочия решать, открывать школы или нет, есть у местных органов власти. Для этого они должны учитывать еще и мировые рекомендации:
Но нужно все равно учитывать эпидемическую ситуацию, акцентирует министр:
В целом по Украине отмечаются положительные тенденции — уже вторую неделю уменьшается количество случаев и госпитализаций, количество выздоровевших больше заболевших. Министр Ляшко говорит, что страна уже прошла пик пандемии, но ситуация в нашей стране зависит от соседей:
Чтобы этого не произошло, нужно всех вакцинировать, настаивает чиновник. Сейчас количество вакцинированных одной дозой – более 40%, но этого мало – нужно 70%.
Проблем с вакцинами у украинцев не должно быть – их достаточно: сейчас есть 10 млн доз. В Киеве же, если записываться в электронную очередь в пункт прививки, возникают проблемы. Ляшко объясняет это тем, что для записываемых через электронную очередь выделяется определенное ограниченное количество доз:
Министр коснулся также вопроса тысяче гривень, которую должны получить дважды вакцинированные с 19 декабря. Он настаивает, что средства предназначены не столько для стимулирования прививок (хотя это тоже есть), сколько для помощи предпринимателям, наиболее пострадавшим в период пандемии. Процедура разрабатывается Минэкономики и Минцифры. Также выискивают возможности, чтобы средства потратили люди, которые не могут воспользоваться услугами этих предпринимателей.
Ситуация с пандемией – под контролем, говорит Ляшко:
Министр предлагает и дальше быть настороже:
Издание "Комментарии" напоминает, что люди, страдавшие коронавирусным заболеванием, могут получить определенные дальнейшие осложнения со здоровьем. Больше об этом можно прочитать по ссылке .
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