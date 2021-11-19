Министр Ляшко - о киевских школах и наличии вакцин, тысяче за прививку и выходе из красной зоны

Министр здравоохранения прокомментировал журналистам текущую ситуацию в Киеве и стране относительно разных аспектов пандемии, которая в некоторых регионах уже ослабляется.

Киевские школы с понедельника выходят на обучение офлайн – иллюстративное фото из сети

В Киеве с понедельника планируют переход школ на оффлайн обучение. При этом столица находится в лидерах по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, почему возможна такая ситуация:

"С самого начала, когда был введен адаптивный карантин и при появлении вакцины, мы внесли следующие изменения: образовательные учреждения могут работать на красном уровне эпидемической опасности в случае, если коллектив педагогов будет вакцинирован. С начала мы говорили о 80% для желтого уровня, далее – о 100% вакцинированных педагогов для красного уровня. Кто не вакцинирован, должен быть отстранен от работы – для этого есть все юридические основания".

Полномочия решать, открывать школы или нет, есть у местных органов власти. Для этого они должны учитывать еще и мировые рекомендации:

"Есть информация от Всемирной организации здоровья совместно с ЮНИСЕФ, которые говорят о том, что на второй год пандемии нужно стараться по-максимуму, чтобы школы были в офлайне, а не в онлайне, поскольку это влияет как на качество обучения, так и на социализацию детей. Поэтому мы [ред. — правительство] также поддерживаем эту инициативу. И премьер на заседании правительства также обращался в органы местного самоуправления".

Но нужно все равно учитывать эпидемическую ситуацию, акцентирует министр:

"В случае ее осложнения, когда будет болеть большое количество детей, нужно принимать решение о том, чтобы закрывать школы на определенный период времени, чтобы не было массовых распространений коронавирусной болезни".

В целом по Украине отмечаются положительные тенденции — уже вторую неделю уменьшается количество случаев и госпитализаций, количество выздоровевших больше заболевших. Министр Ляшко говорит, что страна уже прошла пик пандемии, но ситуация в нашей стране зависит от соседей:

"Одновременно мы анализируем ситуацию в Европейском регионе, в частности, в странах ЕС. Мы там видим резкий рост случаев. Поэтому не исключаем, потенциально, что за короткий промежуток времени будет повторная вспышка у нас".

Чтобы этого не произошло, нужно всех вакцинировать, настаивает чиновник. Сейчас количество вакцинированных одной дозой – более 40%, но этого мало – нужно 70%.

Проблем с вакцинами у украинцев не должно быть – их достаточно: сейчас есть 10 млн доз. В Киеве же, если записываться в электронную очередь в пункт прививки, возникают проблемы. Ляшко объясняет это тем, что для записываемых через электронную очередь выделяется определенное ограниченное количество доз:

"Вы сейчас записываетесь через Медицинскую информационную систему в Центр массовой вакцинации в пункт прививки города Киева, где выделены слоты по записи, и они достаточно быстро занимаются. Это вопрос к организации по городу Киеву. То есть пфайзер есть, но, чтобы не было очередей, они сделали слоты и электронную очередь".

Министр коснулся также вопроса тысяче гривень, которую должны получить дважды вакцинированные с 19 декабря. Он настаивает, что средства предназначены не столько для стимулирования прививок (хотя это тоже есть), сколько для помощи предпринимателям, наиболее пострадавшим в период пандемии. Процедура разрабатывается Минэкономики и Минцифры. Также выискивают возможности, чтобы средства потратили люди, которые не могут воспользоваться услугами этих предпринимателей.

Ситуация с пандемией – под контролем, говорит Ляшко:

"В красных зонах пока стабильно. У нас пошла тенденция к снижению. Не думаю, что будут добавляться новые зоны. Первой из красной зоны может выйти Луганская область, потому что она достигла соответствующих индикаторов. Далее идет Херсонская область".

Министр предлагает и дальше быть настороже:

"Ни одна страна еще полностью не преодолела [эпидемию]. Есть снижение, а потом — снова волна. Есть разные варианты [дальнейших событий], давайте мы пройдем эту [волну]".

Издание "Комментарии" напоминает, что люди, страдавшие коронавирусным заболеванием, могут получить определенные дальнейшие осложнения со здоровьем. Больше об этом можно прочитать по ссылке .

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