Ляшко рассказал, какую помощь предоставит Германия Украине в борьбе с COVID-19

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Хмільовська Інна
Правительство Германии обещает предоставить Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. В Берлине считают это важным шагом, о котором договорились еще во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Рубрика".
Виктор Ляшко, фото Черновицкая ОДА
Также он добавил, если человек не может получить вторую дозу вакцинации, необходимо обратиться на горячую линию по телефону 0 800 60 20 19.
По его словам, отсутствие вакцин на местах объясняется скорее всего человеческим фактором. Как известно, Германия использует зарегистрированные регулятором ЕС (EMA) препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Сейчас в стране полностью вакцинировали уже более 42% населения.
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