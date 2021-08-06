Ляшко рассказал, какую помощь предоставит Германия Украине в борьбе с COVID-19

Правительство Германии обещает предоставить Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. В Берлине считают это важным шагом, о котором договорились еще во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Рубрика".



Виктор Ляшко, фото Черновицкая ОДА

"Сейчас завершаются переговоры, 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca мы ожидаем от Германии. Еще минимум 5 млн протяжении августа привезут", — сказал Ляшко.

Также он добавил, если человек не может получить вторую дозу вакцинации, необходимо обратиться на горячую линию по телефону 0 800 60 20 19.



По его словам, отсутствие вакцин на местах объясняется скорее всего человеческим фактором. Как известно, Германия использует зарегистрированные регулятором ЕС (EMA) препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Сейчас в стране полностью вакцинировали уже более 42% населения.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна и продложил не ждать. По словам главы Министерства здравоохранения Украины, локдаун на территории страны может быть и не введен в связи с распространением коронавируса. Это возможно, если большая часть населения сделает прививку против COVID.







Недавно в Минздраве признали, что уже готовятся к третьей волне коронавирусной пандемии. Прорабатываются три варианта, как может протекать очередная волна коронавируса.

Виктор Ляшко заверил, что причин для беспокойства на сегодняшний день нет, ситуация контролируема, тем не менее, в Минздраве решили спрогнозировать течение очередной волны коронавируса, дабы уменьшить риски скачка заболеваемости и смертности от коронавируса среди населения.

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