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Предлагаю не ждать: Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна

Министр здравоохранения предлагает украинцам вакцинироваться против COVID-19

сегодня, 11:49
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы Министерства здравоохранения Украины, локдаун на территории страны может быть и не введен в связи с распространением коронавируса. Это возможно, если большая часть населения сделает прививку против COVID. Об этом министр рассказал в эфире "ТСН.Ранок", передает РБК-Украина. 

Предлагаю не ждать: Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

Ляшко прокомментировал ожидание украинцев касательно ужесточения карантинных ограничений: 

"Ждать ли локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", — заявил глава Минздрава.

Отметим, что в Минздраве признали, что уже готовятся к третьей волне коронавирусной пандемии. Прорабатываются три варианта, как может протекать очередная волна коронавируса. Виктор Ляшко заверил, что причин для беспокойства на сегодняшний день нет, ситуация контролируема, тем не менее, в Минздраве решили спрогнозировать течение очередной волны коронавируса, дабы уменьшить риски скачка заболеваемости и смертности от коронавируса среди населения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что особенно опасный и заразен мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал в нашу страну. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса. В частности, для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/lyashko-sdelal-zayavlenie-veroyatnosti-novogo-1628237700.html
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