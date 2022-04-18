Геномная информация украинцев: зачем ее будут регистрировать и что предусматривает новый закон

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На последнем заседании народные депутаты приняли за основу проект о регистрации геномной информации украинцев. Речь идет о документе "О государственной регистрации геномной информации человека" №4265 от 26.10.2020.

В проекте написано, что государственную регистрацию геномной информации будут проводить с определенными целями. Среди них: профилактика уголовных правонарушений; установление лиц преступников; розыск пропавших без вести; идентификация останков; идентификация личности людей, имеющих проблемы со здоровьем и нарушение памяти.



Предлагается создать базу данных при Министерстве внутренних дел. Будет вести базу Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. В базе данных информация будет храниться в виде обезличенных генетических признаков и сведений о них. Эксперты лабораторий будут проводить геномный анализ людей и обязательную государственную регистрацию за счет госбюджета.



Согласно ст. 5 закона №4265, в госреестр будет вноситься геномная информация о лицах, привлеченных к ответственности за умышленные преступления против жизни, здоровья, за изнасилование, которым избрана мера пресечения, которых осудили за такие преступления и в суде была доказана их вина, осужденных за такие преступления, которых лечат принудительно по решению суда.

Геномная информация останков людей, трупов, которые нельзя идентифицировать, тоже будет вноситься в реестр при наличии сведений о них в Едином реестре досудебных расследований. То есть, когда обнаружено тело и открыто производство для расследования обстоятельств смерти личности. Криминалисты будут регистрировать геномную информацию из биологических материалов на местах преступлений, обнаруженную в ходе следствия.

Подлежит регистрации геномная информация лиц, пропавших без вести, которую можно установить только путём проведения молекулярно-генетической экспертизы биологических образцов или биологического материала из их личных вещей.

Закон предусматривает добровольную государственную регистрацию геномной информации. Сдать биоматериалы могут все граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства. Исследование будет проводиться на средства физических лиц на платной основе. Для этого человек должен написать заявление.

Если человек разыскивает пропавшего родственника или пропавшего без вести, то он может обратиться к администратору базы данных и предоставить биоматериал для идентификации останков или поиска пропавшего. Анализ в этом случае проводится на средства бюджета.

Закон предусматривает отбор биоматериалов у добровольцев и военнослужащих. Осуществляет его уполномоченное лицо военно-врачебной комиссии. Такую процедуру военные будут проходить каждые восемь лет.

"В Базы данных подлежат внесению указанная в регистрационных картах закодированная алфавитно-цифровая информация о генетических признаках человека и обезличенные сведения о них. Орган, учреждение или лицо, обеспечивающее предоставление геномной информации Администратору Базы данных для помещения в Базу данных, перед ее отправкой заполняет регистрационную карту, в которой обезличивает информацию путем присвоения ему индивидуального алфавитно-цифрового кода", — говорится в законе. ", — говорится в законе.

Порядок уничтожения геномной информации будет принят другими законодательными актами.



Кто может использовать геномную информацию

К таким лицам относятся работники правоохранительных органов (руководители прокуратур и органов досудебного расследования; прокуроры; следователи; дознаватели; уполномоченные лица оперативных подразделений; уполномоченные лица Национального центрального бюро Интерпола в Украине) в соответствии с законодательством.

Кроме того, такое право предоставляется органам иностранных государств и физическим лицам (их законным представителям), генетические признаки которых помещены в Базу данных в порядке добровольной государственной регистрации.



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