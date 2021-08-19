Евросоюз официально признал COVID-сертификаты в приложении "Дия"

Украинцы с легкостью смогут попасть в страны Европейского Союза — Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствующими европейским. Ограничения из-за коронавируса больше не будут мешать путешествовать всем, кто вакцинировался. Как информирует издание "Комментарии", об этом 19 августа сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.



COVID-сертификаты. Фото с открытых источников

Подробнее о виртуальных документах и как их использовать для путешествий, расскажут представители Минцифры, Минздрава и ЕС на общем брифинге завтра, 20 августа.



COVID-сертификат — это документ в приложении "Дия", подтверждающий необходимую вакцинацию, отрицательный результат теста ПЦР или подтверждение, что больной выздоровел от коронавируса. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в "Дии".

Как уже сообщал портал, коронавирус поглощает Украину: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.

Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 крайне необходимы.

Напомним, какие страны признали украинский COVID-сертификат и теперь открыты для путешествий. Среди них Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Отметим, что получение сертификатов о вакцинации в Украине стало возможным с 1 июля. Выдача такого документа возможна только для людей, которые прошли полный курс вакцинации (получили обе доза выбранного препарата).







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