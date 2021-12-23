Эксперты рассказали, что могут скрывать в Минздраве

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Журналисты портала "Комментарии", руководствуясь Законом Украины "О доступе к публичной информации" и ЗУ "Об информации", подавали несколько раз официальные запросы о получении статистических данных об уровне заболеваемости гриппом, COVID-19, количестве умерших украинцев от вакцин и тех, у кого проявились побочные эффекты после вакцинации. Ответов так и не получили. Почему Министерство здравоохранения по непонятным причинам не предоставляет важных данных, касающихся здоровья населения — рассказали эксперты.



Главной задачей должно быть снижение уровня смертности, а не массовая вакцинация



Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый обращает внимание, что борьба с COVID-19, противодействие ему в Украине, сконцентрирована исключительно на всеобщей вакцинации.

"Практически всё об этом – сколько вакцинированных и так далее. Ни в одном документе не зафиксировано, что цель борьбы с COVID-19 – снизить смертность от него. А ведь именно под это и должна работать вся система (стационар, поликлиника, амбулатория), – говорит эксперт. – В Европе смертность от COVID-19 до 2%, а мы хотим, допустим, меньше. И под это должны выстраиваться все мероприятия. Мы снижаем смертность путем приоритетной вакцинации рисковых групп (престарелые граждане, а также граждане, имеющие ряд заболеваний), все инвестиционные ресурсы концентрируем не на дорогах, а на стационарах, где больные умирают. Обеспечиваем кислород, необходимые медикаменты, обучение кадров, обеспечение ими медицинских учреждений".

Но у нас, продолжает Константин Надутый, говорят лишь о том, что главная проблема – мало вакцинированных. Хоть вакцинация не рисковых групп, по его словам, – не верный путь.

"И когда вы, журналисты, задаете вопросы, в которых интересуетесь – как же отслеживается именно здоровье людей (что должно быть сопоставлено с количеством смертей, осложнений и т.д.), то вы не получаете ответов. У меня есть подозрение, что нет системы комплексной оценки вреда, который приносит COVID-19, во всех его проявлениях. В том числе в смысле вакцинации, что тоже имеет риски. Ведь не случайно сняли ответственность с поставщиков вакцин. Если государство сняло ответственность с поставщиков вакцин, то должно было взять ее на себя. Но мы не слышим и не видим о соответствующих компенсациях в случае проблем после вакцинации", – отмечает эксперт.

Он уверен – проблема именно в том, что сама стратегия преодоления COVID-19 у нас заключена в том, чтобы всех вакцинировать. Не вакцинированных – ограничить в правах, чтобы они "всё поняли и укололись".

"Но такая стратегия не работает, – подчеркивает Константин Надутый. – Потому что вакцинировать нужно, прежде всего, стариков, людей, больных диабетом. А у нас эти категории охвачены хуже всех. И именно пенсионеры продолжают составлять основную проблему для госпитального сектора. Потому Минздрав и не может ответить на ваши вопросы. У них, похоже, просто нет систематизированной информации. Ведь всё сконцентрировано исключительно на вакцинации и на создании максимальных проблем не вакцинированным. А снижение смертности от COVID-19, где мы одни из лидеров в Европе, – явно не в приоритете".

На данный момент настоящая статистика играет не на пользу Минздраву

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подчеркивает, что статистика и информация о вакцинах и заболеваемости другими болезням кроме COVID-19, да и самим COVID-19, достаточно странная.

"Мы имеем официальную позицию Минздрава, но в то же время немного зная инсайдерски, как составляются отчетности больниц, клиник о заболевших, о летальных случаях, фиксация это всего – у многих экспертов возникает подозрение, что официальная статистика не соответствует реальной картине. И так было с самого начала пандемии, – отмечает Виталий Кулик. – И связано это с разными причинами. Сперва была нехватка тестов, потом просто подгоняли статистику под нужный политический заказ. Когда нужно было показать снижение заболеваемости, чтобы Украина не попала в мировые "красные списки". На локальном уровне это позволяло некоторым региональным руководителям сохранять свои регионы от включения в "красную зону". Вся статистика составлялась с точки зрения политической целесообразности. И из таких позицией те или иные данные озвучивает или не озвучивает Минздрав".

По мнению эксперта, когда Минздрав отказывается предоставлять информацию о сравнительной статистике заболеваемости, вакцинировании и так далее – это, в первую очередь, связно с тем, что подобная информация сама по себе может быть использована для критики позиции государства в части вакцинирования.

"Принудительная вакцинация вызвала недоверие к системе здравоохранения и государственной политике в сфере карантина, – поясняет Виталий Кулик. – Естественно, что ограничения вызывают уже не просто недовольство, но и ожесточение. И системе приходится искать баланс. Те, кто должен проверять сертификаты, требовать тесты, следить за карантинными ограничениями – всё чаще закрывают глаза и не следуют предписаниям, понимая, что это не имеет никакого смысла. Что значительная часть сертификатов, тестов – куплены. Практически любая попытка проверить сертификат заканчивается конфликтом. Даже с теми, кто имеет на руках реальные сертификаты. Поэтому лучше лишний раз не провоцировать, подзакрывать глаза на отсутствие или наличие сертификата. То же самое в других сферах. На данный момент настоящая статистика играет не на пользу Минздраву. Возможно, это является мотивацией, почему он не предоставил изданию "Комментарии" соответствующую информацию".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты говорят, что сокрытие статистики заболеваемости по гриппу и коронавирусной болезни может свидетельствовать о недоработках Минздрава.

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