Почему Минздрав скрывает информацию от украинцев

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Журналисты портала "Комментарии", руководствуясь Законом Украины "О доступе к публичной информации" и ЗУ "Об информации", подавали несколько раз официальные запросы о получении данных.

Нашей целью было выяснить: какой срок годности вакцин; как ведут статистику относительно имеющихся побочных эффектов от вакцинации; есть ли связанные с ней смертельные случаи; какой в Украине фиксировали уровень заболеваемости и смертности от гриппа на протяжении последних нескольких лет. А также каким образом введение обязательной вакцинации могло быть связано с истечением сроков годности вакцин от COVID-19. Однако ни на один из запросов мы не получили никакого ответа.

Мы стремимся разобраться с чем это может быть связано и что чиновники Минздрава действительно скрывают от украинцев. Поэтому публикуем вопросы для руководства Министерства в этом материале. Мы надеемся, что медиа-сообщество поможет нам получить основательные ответы на них.



1. Какова статистика заболеваемости гриппом в Украине на протяжении 2015-2021 годов? Просим предоставить количество инфицированных и умерших от осложнений после гриппа.

2. Какое количество вакцинированных от гриппа за период с 2015 по 2021 год?

3. Какова статистика смертности после вакцинации COVID?

4. Какова систематизация побочных эффектов после вакцинации по каждой из существующих на рынке вакцин?

5. Есть ли сегментация проблем со здоровьем людей после прививок?

6. Сколько партий вакцин и каких вакцин было получено за период 2020-2021 гг.?

7. Каков срок годности каждого вида вакцины?

8. Сколько людей было провакцинировано за весь период пандемии и какие объемы вакцин еще не использованы?

9. Какова стоимость утилизации вакцины, срок годности которой истек?



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