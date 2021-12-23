Статистические данные могли бы стать «бомбой»: о чем молчат в Минздраве – рассказали эксперты

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Журналисты портала "Комментарии", руководствуясь Законом Украины "О доступе к публичной информации" и ЗУ "Об информации", подавали несколько раз официальные запросы о получении данных, связанных с заболеваемостью гриппом и вакцинами. Ответов так и не получили. Почему Министерство здравоохранения по непонятным причинам не предоставляет важных данных, касающихся здоровья населения?

Государственный орган должен четко и честно сказать о недоработках

Социолог, профессор социологии Павел Кутуев размышляет следующим образом:

"Государственные институты во многих странах стремятся к секретности. Часто даже ненужной. Но в данной ситуации создается впечатление, что Минздраву есть, что скрывать. Возможно, у нас не столь высокий уровень вакцинации населения, как нам говорят. А перед этим, к примеру, было недостаточное количество закупленных вакцин".

Все эти предположения, по словам социолога, становятся автоматически легитимными, как только государственный орган, каковы является Минздрав, отказывается отвечать на законные информационные запросы со стороны масс-медиа.

"Таким образом, вместо того, чтобы, даже если есть какие-то недоработки, четко и честно о них сказать и проинформировать, как они будут исправляться, происходит попытка – так выглядит – что-то скрыть. Во всяком случае, складывается такое впечатление", – резюмирует Павел Кутуев.

Статистические данные могли бы стать "бомбой", спровоцировав еще больший рост недоверия к властям

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков предполагает, что сокрытие статистики – так или иначе – оттягивает разоблачение министров, чиновников и в целом государства.

"Речь о том, насколько всё критично относительно заболеваемости и смертности по гриппу, в сравнении с COVID-19. Насколько средства и силы, которые были потрачены на кампанию вакцинации была целесообразны. Всё это могла бы показать статистика. Но Минздрав не показывает ее. Похоже, боясь быть разоблаченным, – считает эксперт. – Украинское общество умеет и читать, и считать. И если бы увидело реальную статистику заболеваемости (и гриппом, и COVID-19, и вакцинации, и пользы от нее и т.д.) — это стало бы "бомбой", спровоцировав еще больший рост недоверия к властям".

Именно поэтому, похоже, скрываются соответствующие статистические данные, подчеркивает Александр Гришаков. Которые, возможно, даже не ведутся в должном виде, фальсифицируется.

"Не исключаю, что в нашей статистике, в том числе медицинской, действует известный принцип выборов: не важно, как голосуют, важно – как считают", – констатирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Минздрав скрывает информацию от украинцев.

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