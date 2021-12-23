Статистические данные могли бы стать «бомбой»: о чем молчат в Минздраве – рассказали эксперты

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников
Журналисты портала "Комментарии",
руководствуясь Законом Украины "О доступе к публичной информации" и
ЗУ "Об информации", подавали несколько раз официальные запросы о
получении данных, связанных с заболеваемостью гриппом и вакцинами. Ответов так и не получили. Почему Министерство здравоохранения по
непонятным причинам не предоставляет важных данных, касающихся здоровья
населения?
Государственный орган должен четко и честно сказать о недоработках
Социолог, профессор социологии Павел Кутуев
размышляет следующим образом:
"Государственные институты во многих странах
стремятся к секретности. Часто даже ненужной. Но в данной ситуации создается
впечатление, что Минздраву есть, что скрывать. Возможно, у нас не столь высокий
уровень вакцинации населения, как нам говорят. А перед этим, к примеру, было
недостаточное количество закупленных вакцин".
Все эти предположения, по словам социолога, становятся
автоматически легитимными, как только государственный орган, каковы является
Минздрав, отказывается отвечать на законные информационные запросы со стороны
масс-медиа.
"Таким образом, вместо того, чтобы, даже если
есть какие-то недоработки, четко и честно о них сказать и проинформировать, как
они будут исправляться, происходит попытка – так выглядит – что-то скрыть. Во
всяком случае, складывается такое впечатление", – резюмирует Павел Кутуев.
Статистические данные могли бы стать "бомбой", спровоцировав еще больший рост недоверия к властям
Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского
права и фармацевтики Александр Гришаков предполагает, что сокрытие статистики –
так или иначе – оттягивает разоблачение министров, чиновников и в целом
государства.
"Речь о том, насколько всё критично
относительно заболеваемости и смертности по гриппу, в сравнении с COVID-19.
Насколько средства и силы, которые были потрачены на кампанию вакцинации была
целесообразны. Всё это могла бы показать статистика. Но Минздрав не показывает
ее. Похоже, боясь быть разоблаченным, – считает эксперт. – Украинское общество
умеет и читать, и считать. И если бы увидело реальную статистику заболеваемости
(и гриппом, и COVID-19, и вакцинации, и пользы от нее и т.д.) — это стало бы
"бомбой", спровоцировав еще больший рост недоверия к властям".
Именно поэтому, похоже, скрываются
соответствующие статистические данные, подчеркивает Александр Гришаков.
Которые, возможно, даже не ведутся в должном виде, фальсифицируется.
"Не исключаю, что в нашей статистике, в том
числе медицинской, действует известный принцип выборов: не важно, как голосуют,
важно – как считают", – констатирует эксперт.
Как сообщал портал "Комментарии", Минздрав скрывает информацию от украинцев.
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