Добровольно-принудительная вакцинация в Украине: законность и последствия

Педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19, будут отстранять от работы (не увольнять, а отстранять на время действия карантина) без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уверяя, что речь идет об обязательной, но не о принудительной вакцинации.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Как оцениваете подобные меры? Насколько они законны, необходимы? Почему власть идет таким путем? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Каждый человек должен иметь выбор. А в данном случае выбора не дают

Доктор права, адвокат Иван Либерман уверен: в таком виде, в котором предлагается обязательная, а не принудительная вакцинация, между этими понятиями стоит знак равенства.

"Никакой приказ МОЗ, любого другого министерства не может противоречить Конституции Украины, – поясняет эксперт. – В данном случае мы имеем наглядный пример, когда, посоветовавшись с юристами, решили пойти таким путем, назвав это обязательным вакцинированием, а не принудительным. Хоть по факту – это именно принуждение. Я общался со специалистами, которые занимаются вакцинацией. И они уверяют, что есть ряд болезней, при которых вакцинация недопустима. К примеру, сахарный диабет, болезни сердца. Кроме того нельзя делать вакцинацию беременным. А ведь некоторые даже не знают, что забеременели, в то время, как их принуждают к вакцинации. Каждый человек должен иметь выбор. А в данном случае выбора не дают".

По мнению Ивана Либермана, мы дожили в Украине до того времени, когда сложилась такая политическая, юридическая конъюнктура, при которой, подменив лингвистические обозначения, играя словами, по факту чиновники добиваются нужного себе результата.

"Можно прикрываться всякими лозунгами, что это во имя здоровья людей, всего святого, но по факту идет принудительное вакцинирование. И люди будут оспаривать такие фактически принудительные, а юридически обязательные вакцинации. И много кто будет отстаивать свои права, доходя до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), – прогнозирует Иван Либерман. – Лишь время покажет, на чьей стороне правда. Пока однозначно лишь то, что есть много вопросов как к самим вакцинам, так и в целом к вакцинации и пандемии".

Сегодня бумерангом возвращается прошлогоднее заявление нынешнего главы Минздрава, что некоторые карантинные меры были введены с целью просто запугать украинцев

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько уверен: такие меры являются признаком того, что власть пока проигрывает информационную войну и не справляется с инфодемией – неконтролируемым распространением дезинформации с целью введения людей в заблуждение, достижения политических и/или коммерческих целей.

"Сейчас я пишу книгу по инфодемии, где анализирую как украинский, так и иностранный опыт. И могу сказать, что украинское общество, к сожалению, оказалось очень уязвимым к дезинформации. Отсюда и большое доверие к фейкам и теориям заговора касательно вакцинации", – отмечает эксперт.

Он также считает, что такие, можно сказать крайние меры, стали результатом того, что доверие к государственным институтам, в частности, Минздраву, падает по ходу пандемии.

"Иногда чем больше чиновники пытаются доказать пользу от вакцины, тем больше у людей возникает подозрений. В значительной степени сегодня бумерангом возвращается прошлогоднее заявление нынешнего главы Минздрава, что некоторые карантинные меры были введены с целью просто запугать украинцев. Ожидаемо, что после этого вопрос доверия стал проблемным", – поясняет Александр Солонько.

Кроме того, продолжает он, становится очевидным успех дезинформационных кампаний против вакцин в Украине, инспирированных из России.

"Такие кампании массированно проводятся как в Украине, так и на Балканах и других уголках Европы. Как результат, сегодня Украина в Европе пасет задних по уровню вакцинации, – отмечает эксперт. – В то время, как Дания и Швеция, где был высокий уровень вакцинации, свели ограничения к минимуму, что дает им преимущество в восстановлении экономики и деловой жизни".

Ранее "Комментарии" писали, что глава Минздрава оценил вероятность локдауна в Украине.

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