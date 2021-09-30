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В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации

В стране есть контролирующие органы, которые имеют право проверять предприятия, компании и госучреждения на наличие вакцинации у работников

сегодня, 08:26
Автор:

Кравцев Сергей

Как следует из приказа Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации работодатели будут вынуждены не допустить на рабочие места непривитых сотрудников. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "Громадське". 

В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации

Вакцинация Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в стране есть контролирующие органы, которые имеют право проверять предприятия, компании и госучреждения на наличие вакцинации у работников. Если же обнаружится, что работники не вакцинированы, то за это будет нести ответственность, в первую очередь, работодатель. Если вакцинация обязательна, то работодатель вправе не допустить человека на рабочее место. Если же он, конечно, не вакцинирован.

Виктор Ляшко отметил, что власть чётко понимает, что, если государственная организация хочет функционировать, выполняя все свои функции, то её сотрудники должны быть привиты и находиться на своих рабочих местах, а не работать удаленно. В подтверждение своих слов Ляшко привел статистику по вакцинации в вооруженных силах Украины, где уже привито более в 90%. В МВД немного меньше 87-88%. 

Глава Минздрава также отметил, пока что в приказе Минздрава по обязательной вакцинации числятся лишь работники государственных институтов. Если говорить более конкретно, то обязательная вакцинация должна быть проведена среди работников школ, садиков, а также высших учебных заведений. Также должны быть полностью вакцинированы работники центральных органов исполнительной власти, работники местных госадминистраций.

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Источник: gjhromadske.ua
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