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Главная Новости Общество медицина Дельта-штамм за неделю атаковал еще 15 стран
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Дельта-штамм за неделю атаковал еще 15 стран

Дельта-штамм за неделю распространился еще на 15 стран

сегодня, 11:45
Автор:

Хмільовська Інна

Штамм коронавируса Дельта, впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как B.1.617.2, зафиксировали минимум в 163 странах мира. Об этом сообщили в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Укринформ".

Дельта-штамм за неделю атаковал еще 15 стран

Delta-штамм коронавируса, фото с открытых источников

Альфа-коронавирус, который происходит из Великобритании, зафиксировали в 192 странах и территориях; Бета-коронавирус из Южной Африки уже в 141 стране; Гамма-коронавирус из Бразилии обнаружили в 86 странах.

Количество новых случаев COVID-19 выросло за последние два месяца, и в частности за последнюю неделю (с 16 по 22 августа) составила более 4,5 млн. инфицированных.

Регионы западной части Тихого океана и Северной и Южной Америки каждый день сообщают о большем количестве новых случаев — на 20% и 8% соответственно сравнительно с прошлой неделей. В регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья наблюдается уменьшение инфицирования — соответственно на 16% и 10%.

Европейский и Африканский регионы сообщили, что показатели заболеваемости подобные показателей прошлой неделе.

Напомним, коронавирус поглощает Украину: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине есть регион, в котором более 80% пациентов подхватили именно дельта-штамм. Подробнее об этом - в публикации портала "Комментарии".

На сегодня самым эффективным препаратом против коронавирусной инфекции, в частности, мутировавшего штамма "Дельта" является американская вакцина Moderna. Хотя и другие препараты более или менее успешно могут защитить от инфекции.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3303631-deltastam-za-tizden-posirivsa-se-na-15-krain.html
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