Дельта-штамм за неделю атаковал еще 15 стран

Штамм коронавируса Дельта, впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как B.1.617.2, зафиксировали минимум в 163 странах мира. Об этом сообщили в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Укринформ".

Delta-штамм коронавируса, фото с открытых источников

Альфа-коронавирус, который происходит из Великобритании, зафиксировали в 192 странах и территориях; Бета-коронавирус из Южной Африки уже в 141 стране; Гамма-коронавирус из Бразилии обнаружили в 86 странах.



Количество новых случаев COVID-19 выросло за последние два месяца, и в частности за последнюю неделю (с 16 по 22 августа) составила более 4,5 млн. инфицированных.



Регионы западной части Тихого океана и Северной и Южной Америки каждый день сообщают о большем количестве новых случаев — на 20% и 8% соответственно сравнительно с прошлой неделей. В регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья наблюдается уменьшение инфицирования — соответственно на 16% и 10%.



Европейский и Африканский регионы сообщили, что показатели заболеваемости подобные показателей прошлой неделе.



Напомним, коронавирус поглощает Украину: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине есть регион, в котором более 80% пациентов подхватили именно дельта-штамм. Подробнее об этом - в публикации портала "Комментарии".



На сегодня самым эффективным препаратом против коронавирусной инфекции, в частности, мутировавшего штамма "Дельта" является американская вакцина Moderna. Хотя и другие препараты более или менее успешно могут защитить от инфекции.







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