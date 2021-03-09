Cтало известно, сколько млрд потратили на стационарное лечение украинцев с Covid

Язык
Coinspot 09.03.2021
BTC/USD
53985.67
ETH/USD
1824.08
LTC/USD
198.81
НБУ 09.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский заявил, что в 2020 году на стационарное лечение украинцев с коронавирусом потратили 11 млрд гривен. За эти деньги медицинскую помощь получили 250 тысяч украинцев, сообщил Виленский в интервью "Интерфакс-Украина".
Лечение коронавируса - фото из открытых источников
Сообщается, что в среднем на лечение одного пациента потратили 45 тысяч гривен бюджетных средств.
Также Виленский подчеркнул, что средства пошли на лечение пациентов не в интенсивной терапии, а в стационаре.
Напомним, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам.
Также ранее "Комментарии" рассказывали, как быстро проявляются симптомы коронавируса после контакта с уже болеющим человеком. Врачи напоминают, что как только вы заметили у себя первые симптомы болезни, то следует сделать тест на антиген или ПЦР-тест на коронавирус.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости