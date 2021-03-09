Cтало известно, сколько млрд потратили на стационарное лечение украинцев с Covid

Исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский заявил, что в 2020 году на стационарное лечение украинцев с коронавирусом потратили 11 млрд гривен. За эти деньги медицинскую помощь получили 250 тысяч украинцев, сообщил Виленский в интервью "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что в среднем на лечение одного пациента потратили 45 тысяч гривен бюджетных средств.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с Covid-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн", — проинформировал и.о главы НСЗУ.

Также Виленский подчеркнул, что средства пошли на лечение пациентов не в интенсивной терапии, а в стационаре.

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации — 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", — добавил Виленский.

Напомним, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам.

Также ранее "Комментарии" рассказывали, как быстро проявляются симптомы коронавируса после контакта с уже болеющим человеком. Врачи напоминают, что как только вы заметили у себя первые симптомы болезни, то следует сделать тест на антиген или ПЦР-тест на коронавирус.