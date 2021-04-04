COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

По сравнению с вчерашним днем в Украине по состоянию на 4 апреля наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но вирус не сдает обороты. За прошедшие сутки в стране зафиксировали еще 13 738 новых случаев.

Статистика COVID-19 на 4 апреля (фото из открытых источников)

Согласно данным СНБО, сейчас диагноз "COVID-19" имеют 364 183 украинца. Жертвами пандемии уже стали 34 333 человека, из них 258 — за прошедшие сутки. Но статистика выздоровевших более позитивна. Всего коронавирус удалось победить более 1,3 млн украинцев, из них 4657 человек выздоровели за прошедшие сутки.

По состоянию на 4 апреля больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Харьковской (+1388 новых случаев), Днепропетровской (+1143), Одесской (+1075) и Хмельницкой (+1060) областях.

Меньше всего коронавирус "атакует" Луганскую область. Там за прошедшие сутки было зафиксировано 56 новых случаев заболевания.

Если хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

Напомним, в начале апреля глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в Украине, помимо британского штамма коронавируса, который обнаружили уже во всех областях, в двух регионах зафиксирован еще и южноафриканский. По его словам, эти два штамма являются более агрессивными и способными менять клиническую картину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о заявлении врача Татьяны Лутай о том, что чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети. В основном они болеют в легкой форме, но могут инфицировать взрослых.

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