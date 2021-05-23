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COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

СНБО опубликовало новые статистические данные по коронавирусной инфекции в Украине: сколько человек заболело

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Украине пошла на спад, ситуацию нужно держать под контролем. По состоянию на утро 23 мая в стране зафиксировали более 2500 новых случаев.

COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Сколько украинцев заболело на утро 23 мая (фото из открытых источников)

Согласно данным СНБО, сейчас диагноз "COVID-19" установлен у 182 591 украинца. Жертвами пандемии стали 49 368 человек, среди них 89 — за прошлые сутки.

Статистика выздоровевших, к счастью, остается позитивной. За время пандемии коронавирус удалось победить свыше 1,9 млн украинцев, из них 8937 человек выздоровели за прошлые сутки.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Днепропетровской (+453 за сутки), Харьковской (+188), Донецкой (+182), Киевской (+178) областях. В медицинские учреждения было госпитализировано 1701 человека.

Резкий спад заболеваемости COVID-19 можно объяснить снижением темпов тестирования. Так, за вчерашний день в Украине было проведено 285 тестов методом ПЦР, 3730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.

Меньше всего коронавирус "бьет" по Кировоградской (+26 человек) и Луганской (+43) областях.

Если вы хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что прививки против коронавирусной инфекции нужно делать всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с недугом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, по словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. 


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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