COVID-19 снова наступает: каким областях нужно готовиться к карантину

Во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях Украины могут ввести карантинные ограничения из-за усложнившейся ситуации с COVID-19. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Forbes" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Главный санврач отметил, что ситуация в западных областях Украины действительно весьма тревожная. Именно поэтому местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях сейчас активно обсуждают введение карантинных мер против распространения коронавируса.

В целом по стране в период с 10 по 16 октября было зафиксировано 22 тыс. случаев заболевания COVID-19. При этом неделей ранее заражений было на 37% больше.

По словам Игоря Кузина, данные о подтвержденных случаях коронавируса могут не отражать реальный уровень заболеваемости, потому что украинцы просто стали меньше обращаться за помощью в медучреждения.

"В среднем мы делаем 116 — 120 тыс. исследований в течение одной недели, еще 2-3 недели назад этот показатель доходил до 150 тыс. тестов", — пояснил главный санврач.

Также Кузин обратил внимание, что количество летальных исходов в текущем году — высокое. Так, за неделю было зарегистрировано более 200 смертей в результате коронавирусной болезни.

Он добавил, что вводить локдауны в Украине Минздрав не планирует, и противоэпидемические меры будут внедряться на уровне областей.

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