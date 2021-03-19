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Более 10 тысяч человек за сутки: в Украине новый рекорд по Covid-вакцинации

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве

сегодня, 10:33
Автор:

Лиза Снисар

В Украине впервые вакцинировали от коронавируса Covid-19 более 10 тысяч человек за сутки. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 19 марта.

Более 10 тысяч человек за сутки: в Украине новый рекорд по Covid-вакцинации

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Таким образом, за прошедшие сутки в стране сделали 10 959 прививок от коронавируса. Это на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве – 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484 прививок.

С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713 украинцев, еще один человек получил уже две дозы.

Более 10 тысяч человек за сутки: в Украине новый рекорд по Covid-вакцинации - фото 2

Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек.


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Источник: https://vaccination.covid19.gov.ua/news/vaccinationdata19
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