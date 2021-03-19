Более 10 тысяч человек за сутки: в Украине новый рекорд по Covid-вакцинации

В Украине впервые вакцинировали от коронавируса Covid-19 более 10 тысяч человек за сутки. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 19 марта.

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Таким образом, за прошедшие сутки в стране сделали 10 959 прививок от коронавируса. Это на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве – 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484 прививок.

С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713 украинцев, еще один человек получил уже две дозы.





Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.



Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек.

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