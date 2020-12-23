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Биолог раскрыла причины мутации COVID-19

По мнению профессора Анчи Барановой, вирус эволюционировал именно внутри организма человека

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему коронавирус начал мутировать. По ее словам, подобную мутацию провоцируют лечебные препараты. Они подавляют процесс размножения вируса. Причиной может быть и лечение пациентов с помощью плазмы с антителами. Данную информацию предоставили "РИА Новости".

Биолог раскрыла причины мутации COVID-19

Почему коронавирус мутировал - мнение биолога. Фото: gazeta.ru

Баранова отмечает, что вирус эволюционировал именно внутри организма человека. Это эксперт заметила при изучении результатов, которые английские ученые выложили в открытый доступ.

Профессор заявляет и успокаивает, новый штамм не так опасен, как об этом заявляют СМИ.

Также женщина сообщила, что вирус может сидеть долго в организме и мутировать, если у человека подавленный иммунитет. Такое может быть после операций или, если человек — ВИЧ-инфицированный. В таком случае ему будет гораздо труднее перенести коронавирус, ведь на очистку организм потратит больше времени и сил.

Напоминаем, что представители Всемирной организации здравоохранения успели успокоить тех, кто паникует из-за распространения нового штамма коронавируса. Эксперты сказали, что в связи с мутацией, новая форма стала быстрее и легче распространяться, но в целом это не влияет на общие мутации и осложнения болезни.

Все вирусы без исключения имеют склонность к мутации. Большинство из них в основном не изменяют свой способ распространения, симптомы и перетекание болезни в организме человека.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, что Министерство здравоохранения Украины советует гражданам не планировать поездок в Британию Данию, Нидерланды и Австралию, чтобы не подхватить и не распространить вирус. Это единственный действенный способ уберечься от заражения.


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Источник: https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487472.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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