Американский иммунолог о иммунитете после вакцины: сильнее, чем после болезни

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советует людям, которые уже переболели коронавирусом, делать прививку. Вакцинироваться следует спустя несколько месяцев с момента выздоровления. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал иммунолог Умид Шарапов.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Доктор отметил, что точные сроки, когда лучше всего привиться, необходимо обсудить с семейным врачом.

Шапаров подчеркнул, что иммунитет, который человек получает после прививки от СOVID-19 является гораздо сильнее, чем тот, который формируется после болезни.

"Но научные исследования показывают, что сила иммунитета, который мы получаем от вакцинации, намного стабильнее и намного сильнее по сравнению с тем иммунитетом, который мы получаем после болезни", — рассказал специалист.

Отметим, что, по словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря вакцинации медикам каждый час удается спасать десяток человек, которые инфицировались коронавирусом. Поэтому, считает министр, нужно прививаться как можно быстрее. Кроме того, Ляшко отметил, что количество мест с кислородом в больницах сокращается с каждым днем. В связи с этим невакцинированным гражданам следует побыстрее определиться — делать прививку или нет.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" эксперты оценили приказ Министерства здравоохранения Украины, который предусматривает отстранение от работы непривитых сотрудников, и рассказали, к чему подобные ограничения могут привести и могла ли украинская власть пойти другим путем. Кроме того, специалисты прокомментировали и законность подобных решений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!