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В Минздраве рассказали, сколько жизней ежечасно удается спасти благодаря вакцинации

В Минздраве в очередной раз призвали украинцев вакцинироваться

сегодня, 18:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Благодаря вакцинации каждый час медработникам удается спасти 10 человек, заболевших коронавирусом. Причем среди этих людей могут быть те, которые нас окружают, наши близкие и родные. Поэтому не нужно сомневаться, нужно побыстрее вакцинироваться. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет "УНИАН".

В Минздраве рассказали, сколько жизней ежечасно удается спасти благодаря вакцинации

Коронавирус. Фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что несмотря противоэпидемиологические меры и вакцинацию мест с кислородом в больницах становится с каждым днем все меньше и меньше. Поэтому каждому, кто еще не вакцинирован, нужно побыстрее принимать решение о вакцинации.

Говоря о важности вакцинации Виктор Ляшко предложил украинцам обратить внимание на статистику, которая говорит о том, что 93% госпитализированных украинцев не были ранее вакцинированы. Также в реанимации с осложнениями оказываются те, кто не был привит. Таким показатели должны заставить лишний раз задуматься тех, кто по каким-то причинам до сих пор не вакцинировался. Каждый в праве сам отвечать за свою защиту, а также защиту своих близких.

Виктор Ляшко подчеркнул, что на сегодняшний день нет лекарств против коронавируса, единственный способ защититься от инфекции – привиться против коронавируса.

Министр также проинформировал, что в связи с ростом госпитализации больных на коронавирус в течении недели было выделено в 5 больницах дополнительные 857 коек.

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Источник: https://health.unian.net/country/mest-s-kislorodom-v-bolnicah-vse-menshe-v-minzdrave-v-ocherednoy-raz-prizvali-ukraincev-vakcinirovatsya-novosti-ukrainy-11600470.html?_gl=1*p6nmg2*_ga*MTYzNTUxMDE3OS4xNjE0MzUwMTA1*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNjEyMTM0OS4zOS4xLjE2MzY
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