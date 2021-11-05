В Минздраве рассказали, сколько жизней ежечасно удается спасти благодаря вакцинации

Благодаря вакцинации каждый час медработникам удается спасти 10 человек, заболевших коронавирусом. Причем среди этих людей могут быть те, которые нас окружают, наши близкие и родные. Поэтому не нужно сомневаться, нужно побыстрее вакцинироваться. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет "УНИАН".

Коронавирус. Фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что несмотря противоэпидемиологические меры и вакцинацию мест с кислородом в больницах становится с каждым днем все меньше и меньше. Поэтому каждому, кто еще не вакцинирован, нужно побыстрее принимать решение о вакцинации.

Говоря о важности вакцинации Виктор Ляшко предложил украинцам обратить внимание на статистику, которая говорит о том, что 93% госпитализированных украинцев не были ранее вакцинированы. Также в реанимации с осложнениями оказываются те, кто не был привит. Таким показатели должны заставить лишний раз задуматься тех, кто по каким-то причинам до сих пор не вакцинировался. Каждый в праве сам отвечать за свою защиту, а также защиту своих близких.

Виктор Ляшко подчеркнул, что на сегодняшний день нет лекарств против коронавируса, единственный способ защититься от инфекции – привиться против коронавируса.

Министр также проинформировал, что в связи с ростом госпитализации больных на коронавирус в течении недели было выделено в 5 больницах дополнительные 857 коек.

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