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Комаровский рассказал об ультиматуме тем, кто отказывается вакцинироваться

Доктор считает, что надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина по-прежнему в самом хвосте перечня стран, граждане которых вакцинируются против коронавируса. Большинство украинцев до сих пор считаете, что вакцины не есть безопасными и могут навредить организму больше, чем его защитить от опасной инфекции. У самого известного педиатра страна – доктора Евгения Комаровского есть свой рецепт, как заставить украинцев переступить через свои страхи и быстренько отправиться в пункты вакцинации. Как информирует портал "Комментарии", своими соображениями на этот счет доктор поделился в интервью "DW".

Комаровский рассказал об ультиматуме тем, кто отказывается вакцинироваться

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Комаровский отметил, каждый, кто никак не может решиться – вакцинироваться ему или нет против коронавируса должен понимать, что в мире уже сделано 8 миллиардов доз вакцин. Это огромное число, которое ежедневно увеличивается. Кроме этого, отмечает врач, ни одна вакцина в мире не прошла такое тестирование, как вакцина против коронавируса. Об этом "антивакцинаторы" почему-то не говорят.

При этом Евгений Комаровский признает, что большая часть вины в том, что люди боятся вакцинироваться, лежит на власти, которая не сумела доступно объяснить гражданам, что не стоит бояться вакцинации.

Доктор подчеркивает, пока еще ничего не потеряно и можно быстро вернуть доверие к вакцинации подавляющего большинства наших сограждан. Самый эффективный способ вернуть доверие – заставить людей считать свои деньги. Нужно поставить граждан Украины перед фактом, что, если человек не привит против коронавируса и он попадает в больницу с осложнениями. То лечение он оплачивает со своего кошелька. К тому же, у вас есть страховая компания, которая скажет: страховой полис стоит 100 евро в месяц, если вы вакцинированы. А, если нет, тогда вам придется раскошелиться на 300 евро в месяц. Вот только тогда многим дойдет, что нужно поспешить вакцинироваться.

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Источник: https://www.dw.com/ru/doktor-komarovskij-nado-sdelat-tak-chtoby-ne-vakcinirovatsja-bylo-stydno-i-dorogo/a-59655262?fbclid=IwAR0BPLNK6qip3_RoyqG0gxzsS0FjyB-d1hhFMDbnFyzseoqrbVfG_qwEL54
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