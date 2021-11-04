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В Турции приняли решение по вакцинации Pfizer

Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer

сегодня, 10:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В Турции власти официально заявили, что Турция начнет вводить бустеры людям, получившим две вакцины против коронавируса Pfizer Inc/BioNTech. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на Reuters.

В Турции приняли решение по вакцинации Pfizer

Вакцина. Фото GETTY IMAGES

Официальная Анкара еще раньше приняла решение о необходимости вакцинации граждан третьей дозой вакцины против коронавируса. И здесь речь идет не только о группах риска, которым во многих странах делают третий укол против коронавируса. На сегодня в Турции уже вакцинировано третьей дозой вакцины против коронавирса 11,2 миллионам человек. Но ранее людей вакцинировали препаратом компании Sinovac.

Теперь же принято решение вакцинировать людей третьей дозой препарата Pfizer, эффективность которого в разы выше эффективности Sinovac. В первую очередь Pfizer будут вакцинировать людей преклонного возраста, а также людей, которые имеют сопутствующие хронические заболевания. Также в приоритете вакцинация людей, которые трудятся в сферах "с высоким риском", в частности, медработников.

Так, по информации министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, на сегодня практически 60% граждан Турции получили две дозы вакцины против коронавируса. Фактически Турцию отделяют 10% от того, чтобы страна могла достичь коллективного иммунитета и наконец-то победить пандемию. Темпы вакцинации в стране не прекращаются, они только лишь усиливаются.

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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-start-booster-shots-pfizer-covid-vaccine-recipients-minister-2021-11-03/
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