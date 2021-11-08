Отстранение невакцинированных сотрудников: нарушение закона или эффективный способ побороть пандемию

С понедельника, 8 ноября, вступил в силу приказ Минздрава Украины, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и ученых. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни. Эксперты для изданию "Комментарии" оценили решение властей, рассказав, какие у него могут последствия и можно ли было пойти иным путем.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Указ Минздрава о недопуске к работе невакцинированных людей нарушает Конституцию Украины

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что указ Минздрава является антиконституционным, потому что грубо нарушает гарантированные права граждан на труд.

"Статья 43 Конституции Украины гласит: право на труд – это возможность каждого гражданина зарабатывать себя на жизнь работой, которую это лицо свободно выбирает или на которую соглашается. В ряде решений Конституционного суда отмечается, что подобное право на труд обеспечивается обязанностью государства создавать гражданам условия для полного осуществления права на труд, гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, реализовывать программы профессионально-технического обучения и подготовки. В другом решении КСУ отмечалось, что свобода труда предусматривает возможность лица заниматься или не заниматься трудом, а если заниматься — свободно его выбирать. Государство ОБЯЗАНО обеспечить возможность украинцам БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ вступать в трудовые отношения для реализации своих способностей. То есть, право на труд – неотъемлемое", – поясняет Сергей Войченко.

Он акцентирует, что существует иерархия нормативных актов. И никакой указ Минздрава или иного министерства не может противоречить Конституции Украины.

"Указ же Минздрава о недопуске к работе невакцинированных людей нарушает Конституцию Украины, – уверен Сергей Войченко. – Право на труд означает обеспечение РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ для реализации этого права. А у нас ограничивают права граждан на труд. Потому я не поддерживаю такое решение. Людям нужно дать возможность самостоятельно принимать те или иные решения касательно вакцинации, а не расчесывать под одну гребенку, да еще с нарушениями Конституции".

Нужно было не ограничиваться правительственными постановлениями, а регулировать ситуацию на законодательном уровне, путем внесения тех или иных изменений в имеющиеся законы – или принятия новых

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков считает, что мы видим вынужденные меры со стороны государства.

"Никогда еще Украина, да и другие страны, не проходили таких испытаний. И власть везде ищет способы, чтобы остановить эпидемию и вакцинировать максимальное количество человек. Тем более, когда ковид-удары уносят всё больше жизней, а больницы переполнены заболевшими", – отмечает эксперт.

Но, по его мнению, имеется ряд вопросов.

"Во-первых – мы видим избирательность. Представителей одних профессий обязали прививаться, других это не коснулось. Понятно, что такой подход порождает массу критики, в том числе отсылки на гарантированное всем право на труд при равных возможностях реализации этого права. Но тут, наверное, дело в том, что власть решила попробовать обязательную вакцинацию на определенной части населения. И посмотреть, как отреагирует общество. Потом, возможно, пойдут на более радикальные меры, – размышляет Александр Гришаков. – Во-вторых, соответствующее правительственное постановление входит в противоречие с Кодексом законов о труде, с рядом статей Конституции. Подзаконный акт не может быть сильнее закона, тем более – Основного закона".

В итоге, прогнозирует юрист, нас ожидают конфликты и судебные процессы. В том числе касательно восстановления на работе, выплаты зарплаты, а возможно и компенсаций.

"Работодателей поставили в сложное положение, которое делает их деятельность по отстранению сотрудников от работы полулегальной. Нужно было не ограничиваться правительственными постановлениями, а регулировать ситуацию на законодательном уровне, путем внесения тех или иных изменений в имеющиеся законы – или принятия новых. Потому что пандемия создала новую реальность. И она вынуждает принимать новые меры. Эпидемию можно побороть только всем вместе, но действовать нужно слаженно", – резюмирует Александр Гришаков.

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