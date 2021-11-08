Школы в Украине закрывают: Ляшко провалил очередное свое обещание

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября не имеют права выходить на рабочее место. Вот только ранее он же рассказал, что, если педагогический коллектив учебного заведения вакцинирован на 100%, то такое учебное заведение будет работать даже в "красной" зоне. На практике же все выглядит иначе, в ряде городов даже 100% вакцинация не есть гарантией того, что школы не переводят на "дистанционку". В частности, такая ситуация есть в Сумах, Харькове и ряде других городов, оказавшихся в "красной" зоне. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на интервью Ляшко каналу "1+1".

Виктор Ляшко. Фото сайт Кабинета министров

Виктор Ляшко в комментарии "плюсам" рассказал, что с понедельника начинает действовать строгий запрет на то, чтобы вакцинированные учителя выходили на работу. Потому директора учебных заведений должны будут выдать внутренние приказы, которыми на время карантина отстранить невакцированных работников от выполнения свих обязанностей. По факту же и без такого приказ учебный процесс уже несколько недель, как поставлен на паузу. Прогноз неутешительный. Запрет посещать рабочие места есть не только для невакцинированных, но и для вакцинированных работников школ. От такого решения власти не в восторге не только сами педагоги, но и родители, которые вынуждены также прерывать свою работу и сидеть дома с детьми.

Отвечая на вопрос, имеют ли право работать учебные заведения в "красных" зонах при условии 100% вакцинированного педколлектива, министр в очередной раз подтвердил, что такое право есть, но последнее слово за местной властью, которая отслеживает ситуацию внутри региона.

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