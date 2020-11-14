Женщина использовала собаку для переноски валюты в "ДНР" (видео)

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Татьяна Лозовенко
Украинские пограничники в КПВВ Новотроицкое выявили тайник, в котором пытались провезти валюту на территорию, подконтрольную "ДНР". Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 14 ноября.
Фото: из открытых источников
Как отметили в пресс-службе, женщина направлялась на оккупированные территории с той-терьером. В переноске был обнаружен тайник под подкладкой на дне. Нарушительница пыталась пронести 6 тысяч долларов и около 15 тысяч грн. Ранее еще одна женщина пыталась незаконно передать 55 тысяч рублей и 6 тысяч долларов.
Сотрудники ГФС изъяли деньги в обоих случаях. На женщин составлены протоколы по ст.204-3 КУоАП за нарушение порядка транспортировки товаров.
Как сообщали "Комментарии", немец попытался пересечь украинскую границу сразу с пятью новенькими телефонами iPhone 12 Pro Max. Официально это первая контрабандная партия двенадцатых "яблок", которую остановили украинские пограничники. Провезти телефоны в Украину подозреваемый пытался на автомобиле. Ранее пограничники вместо пассажиров увидели в автобусе неожиданную находку.
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