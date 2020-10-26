Пограничники остановили первые контрабандные iPhone

Украинские пограничники остановили первую партию контрабандных iPhone 12. Через пункт пропуска Краковец гаджеты попытался ввезти в Украину из Польши гражданин Германии. Об это сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Контрабанда iPhone 12 Pro Max. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Немец попытался пересечь украинскую границу сразу с пятью новенькими телефонами iPhone 12 Pro Max. Официально таких в Украине пока купить невозможно. Продажи iPhone 12 стартуют только 30 октября. А вот на черном рынке за подобный улов контрабандист мог бы получить от 270 до 340 тысяч гривен. Во столько оценили изъятые гаджеты работники украинской таможни.

"Стоимость контрабандного товара ориентировочная, поскольку официальной цены на такие телефоны в Украине еще нет. "Серые" продавцы готовы везти смартфоны на 128ГБ на заказ. Это обойдется где-то в 54 тысячи гривен. При этом стоимость версии уже на 256ГБ достигает приблизительно 60 тысяч гривен", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Официально это первая контрабандная партия двенадцатых "яблок", которую остановили украинские пограничники. Провезти телефоны в Украину подозреваемый пытался на автомобиле. Где именно их прятал, пограничники не уточнили. Но утверждают, что гаджеты им пришлось поискать.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие фотографии делают на камеру новых iPhone 12 профессиональные фотографы.

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