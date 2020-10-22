Крутые кадры: фотограф показал, какие снимки выходят на камеру iPhone 12 Pro

Остин Манн является фотохудожником, который специализируется на туристических фотографиях. И чтобы проверить возможности нового смартфона от компании Apple, он взял его с собой в очередное путешествие и сделал несколько действительно впечатляющих снимков. Об этом пишет издание lux.

Фотограф показал, какие снимки выходят на камеру iPhone 12 Pro. Фото: lux.fm

Известно, что новинка iPhone 12 Pro оснащена режимом ночной съемки для сверхширокоугольного сенсора. Именно поэтому фотограф протестировал все модули мощной камеры в разное время суток. Затем Остин сравнил полученные кадры с фотками, которые были сделаны на iPhone 11.

Итак, после нескольких дней творческих экспериментов, он сделал свой окончательный вывод о новой модели iPhone — это "значительный скачок в комплектующих всей линейки за последние годы".

И действительно, посмотрев на эти фотографии, можно увидеть огромную разницу, которая превосходит все ожидания.

Как ранее сообщали "Комментарии", Apple презентовала первые фото новинок iPhone 12. Цена 6,1-дюймового iPhone 12 Pro стартует от 999 долларов, он выйдет в золотом, серебряном, графитовом и синем цветах. Объем памяти данной модели будет варьироваться от 128 ГБ до 512 ГБ. Смартфон также будет оснащен широкоугольной и сверхширокоугольной камерами, а кроме этого Pro будет иметь телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и датчик LIDAR для дополненной реальности.



















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