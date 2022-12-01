В США мужчина выпал с круизного лайнера: что с ним случилось за 15 часов в открытом океане (ФОТО)

Драма разыгралась на минувшей недели на борту круизного лайнера Carnival Cruise, который направлялся Косумель, что в Мексике.

Открытый океан/ Фото из открытых источников

Так, 28-летний пассажир отдыхал вместе со своей сестрой. Сообщается, что родственники провели какое-то время в баре, а затем мужчина отлучился в уборную. После этого его сестра отправилась к себе в каюту. Лишь спустя 15 часов она забила тревогу и оповестила команду лайнера о том, что ее брат пропал.

Как оказалось, мужчина, по неустановленным причинам, выпал из круизного лайнера и оказался в открытом океане, где он провел более 15 часов. Человека за бортом заметил экипаж сухогруза Crinis. Моряки вызвали на помощь спасательный вертолет MH-60 Jayhawk береговой охраны США.





Мужчину обнаружили в Мексиканском заливе в кромешной темноте среди бушующих волн благодаря мощным тепловизорам. Практически выбившийся из сил пловец отчаянно махал руками в сторону спасательного вертолета и изо всех сил пытаясь удержать голову над волнами.

К счастью, мужчину удалось спасти. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи. Интересно, что мужчина так и не смог объяснить, как именно он оказался за бортом круизного лайнера. Спасатели называют настоящим чудом тот факт, что мужчине удалось провести столько времени в открытом океане без самых элементарных плавсредств.

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