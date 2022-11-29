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Люди будут падать в обморок: в США откроют невероятные гибридные американские горки (ВИДЕО)

Любители острых ощущений в поисках адреналина смогут попробовать свои силы прокатившись на невероятных новых американских горках.

сегодня, 03:10
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Автор:

Анна Нестерова








На днях стало известно, что фанаты американских горок смогут испытать свои нервы, прокатившись на новых гибридных горках, сделанных из стали и дерева. Аттракцион с уникальным "переворотом" появится летом 2023 года в Хершипарке в Пенсильвании (США).

Люди будут падать в обморок: в США откроют невероятные гибридные американские горки (ВИДЕО)

Wildcat's Revenge

Wildcat's Revenge будут построены по индивидуальному заказу и расположены в районе парка Midway America. Отмечается, что металлическая "гусеница" будет добавлена к уже существующему деревянному каркасу аттракциона под названием "The Wildcat", который представляет из себя классические деревянные американские горки.

Этот аттракцион был закрыт летом текущего года на реконструкцию и только сейчас стало известно о том, что руководство парка готовит невероятный апгрейд горок, который порадует всех истинных ценителей экстремальных развлечений.

Сообщается, что Wildcat's Revenge будет иметь максимальную скорость более 99 километров в час, высоту 140 футов, длину более 99 метров и время в пути 2 минуты 36 секунд.

Гости должны иметь рост от 1.20 м или выше, чтобы получить право прокатиться на этих американских горках. Горки будут иметь четыре переворота, падение на 82 градуса и невероятный "переворот" вниз, которому нет аналогов в современном мире.

Стоит отметить, что следующим летом Hersheypark отметит 100-летие со дня открытия первого аттракциона Wild Cat в этом легендарном парке развлечений.

Ранее "Комментарии" писали о том,  что фанаты в шоке: роль Геральта в сериале "Ведьмак" от Netflix сыграет другой актер. Об этом сообщили в социальной сети Instagram представители стримингового сервиса Netflix. Данная новость вызвала огромный резонанс в фанатском сообществе.




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