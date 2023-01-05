В Бермудском треугольнике моряки наткнулись на реальный "корабль-призрак" (ФОТО-ВИДЕО)



















Яхтсмены, которые являются участниками глобального проекта по исследованию океана наткнулись в Бермудском треугольнике на реальный "корабль-призрак", который дрейфовал водами Атлантического океана без экипажа на борту.

Бермудский треугольник/ Фото из открытых источников

Сообщается, что исследователи заметили издалека яхту со спущенными парусами и неработающим мотором. На борту парни не заметили никаких признаков жизни и подумали, что на корабле могут находиться пострадавшие. Мужчины высадились на яхту и были шокированы: на борту не было людей, а вещи внутри были разбросаны.





Один из яхтсменов начал фиксировать на камеру все происходящее и позже признался, что ему было очень страшно открывать шкафы, однако трупов, к счастью, он не обнаружил. Об этом сообщает The Sun.

Мужчины решили отбуксировать "корабль-призрак" на сушу, однако после многих дней пути у них стремительно начало заканчиваться топливо. Яхтсмены встретили грузовое судно и попросили у экипажа топливо.





Мужчина продолжили буксировать таинственную яхту, но в конце концов им пришлось перерезать буксировочный трос, так как он зацепился за руль их судна и чуть не сломал его.

Позже исследователям удалось установить личность капитана яхты — она принадлежала шкиперу Алану Макгеттингану из Королевского Ирландского яхт-клуба. За два месяца до обнаружения яхта серьезно пострадала во время мощного шторма.





Капитан решил активировать аварийный маячок и команде пришлось спешно покинуть судно. Как оказалось, капитана и команду спас греческий грузовой корабль в 100 километрах от Бермуд. Люди не пострадали, а вот судно осталось дрейфовать в открытом океане.

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