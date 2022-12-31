Почему белые акулы не живут в аквариумах и умирают в неволе: интересный факт

Стоит отметить, что рекордная продолжительность жизни этого огромного и смертоносного хищника в неволе составила всего 16 дней. Белые акулы/Фото из открытых источников

Интересно, что на данный момент во всем мире нет ни одного аквариума в котором содержались бы большие белые акулы. Не смотря на то, что этот хищник достаточно хорошо изучен держать белых акул в неволе ни у кого не получается. Связано это с рядом важных факторов.

Одна из основных проблем — это своеобразная "диета" большой белой акулы. Этот архетипический высший хищник должен постоянно находить для себя живую добычу. Именно благодаря охоте акула выживает и чувствует себя превосходно. В неволе эти хищники попросту отказываются от еды и умирают от голода.

Кроме этого, большие белые акулы должны постоянно двигаться вперед, чтобы вода проходила сквозь их жабры и таким образом насыщала их кислородом. Эти хищники способны преодолевать огромные расстояния и постоянно вынуждены находиться в "стремительном" движении. Ни один аквариум, даже самый большой, не способен заменить белой акуле свободное движение водами океана.

Стоит также понимать, что большая белая акула способна достигать до 6 метров в длину и строить настолько огромный аквариум, который смог бы вместить этого грандиозного хищника, попросту не целесообразно.

Также специалисты отмечают, что внутри стеклянного аквариума белая акула физически ощущает подобие боли, так как стекло нарушает их острую электрорецепцию (способность ощущать электрические поля и электрические сигналы окружающей среды).

Для справки: первую попытку поместить белую акулу в аквариум предпринял середине 1950-х годов калифорнийский океанариум Marineland of the Pacific, однако несчастному животному удалось прожить не более суток. Остальные немногочисленные попытки также были неудачными.

Самым успешным "экспериментом" стала инициатива аквариума Монтерей-Бей предпринятая в 2004 году. Тогда белая акула смогла пожить в неволе рекордные 16 дней.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Швеции снайперы расстреляли животных из зоопарка: причины. Трагический инцидент произошел на днях недалеко от Евле, что в 165 км к северу от Стокгольма.

Читайте также: Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО). Как оказалось, некоторые комнатные растения способны не только радовать глаз, но и приносить реальный вред здоровью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!