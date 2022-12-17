В Швеции снайперы расстреляли животных из зоопарка: причины

Руководство зоопарка заявило, что всю ответственность за произошедшее они берут на себя.

Шимпанзе/ Фото из открытых источников

Так, из зоопарка Furuviksparken, который расположен недалеко от Евле, что в 165 км к северу от Стокгольма, сбежало пять шимпанзе. Приматы, по не установленным причинам, смогли открыть свой вольер и покинуть территорию зоопарка.

Так как эти животные являются очень сильными и достаточно агрессивными, то руководство приняло решение вызвать на помощь правоохранителей. По словам представителей зоопарка, шимпанзе представляли собой реальную угрозу общественности и вернуть их в зоопарк без применения силы было абсолютно не возможно.

На место происшествия прибыли десятки полицейских и семь снайперов, а помогали им в работе несколько дронов. Местных жителей попросили покинуть улицы и запереть окна. В результате спецоперации трое приматов были убиты, а четвертый ранен. Пятая обезьяна, якобы, самостоятельно вернулась в зоопарк, однако официально данную информацию руководство зоопарка не подтвердило.

Сообщается также, что на месте работали специалисты-ветеринары, однако у них с собой не оказалось достаточного количества транквилизатора и усыпить шимпанзе оказалось не реально.

"У нас были ветеринары на месте происшествия, но они оценили, что у нас недостаточно анестезии. Вот почему мы вызвали стрелков. Вся эта ситуация трагична во всех отношениях. Мы берем на себя полную ответственность. Шимпанзе — сильные животные и относятся к группе высокого риска. Нашим сотрудникам не разрешается работать в тесном контакте с ними. Мы действительно относимся к этому очень серьезно. Безопасность очень важна для нас, и наша главная цель — убедиться, что никто не пострадает. Тогда, конечно, мы расследуем это, чтобы это никогда не повторилось", заявила журналистам пресс-секретарь зоопарка Анника Троселиус.

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