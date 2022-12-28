Ученые впервые реконструировали лицо фараона Рамсеса II: как он выглядел (ФОТО)

Лицо одного из самых могущественных и величайших фараонов Египта Рамзеса II ученым удалось реконструировать спустя 3200 лет после его смерти.

Рамсес II/Фото: Википедия

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Так, специалисты из Египта и Англии объединили свои усилия для того чтобы воссоздать лик Рамзеса II в момент его смерти, используя при этом технологию 3D-моделирования. Стоит отметить, что фараон, предположительно, скончался в возрасте 90 лет на 67-м году правления.





Затем, при помощи современных технологий, ученые буквально "обратили вспять процесс старения" и показали, как выглядел Рамзес II во времена своего расцвета.

Сообщается, что ученые взяли за основу компьютерную томографию черепа мумии Рамзес II и на основании этих данных смоделировали внешность фараона. Отмечается, что ученые проделали огромную кропотливую работу чтобы узнать, каким на самом деле был цвет кожи, глаз и волос могущественного правителя. Специалисты изучили сотни сохранившихся до наших дней текстов о Рамзесе II и провели огромное количество консультаций с коллегами по всему миру.





В результате этой впечатляющей работы мы с вами можем увидеть, как же при жизни выглядел могущественный фараон Рамзес II, который, по информации историков имел огромное количество наложниц и более 120 детей. Так, фараон обладал крепким здоровьем, имел красивую внешность и достаточно высокий рост (более 170 сантиметров). Его лицо отличалось достаточно крупным носом, мощной челюстью и большими глазами.





Данная реконструкция, основанная на четкой компьютерной томографии подлинного черепа фараона, является единственным в своем роде научным "портретом" фараона. Все предыдущие его изображение были художественными и неточными, заявляют ученые.

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