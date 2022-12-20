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Археологи нашли в Египте таинственную мумию и жертвенный алтарь (ФОТО, ВИДЕО)

Совместной итало-египетской команде археологов удалось обнаружить в Египте обширный комплекс гробниц с уникальной мумией внутри.

сегодня, 01:25
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Автор:

Анна Нестерова








Во время археологических раскопок, которые проходили в Асуане (Египет), исследователям удалось найти древний комплекс гробниц греко-римской эпохи с хорошо сохранившимися мумиями внутри.

Археологи нашли в Египте таинственную мумию и жертвенный алтарь (ФОТО, ВИДЕО)

Раскопки в Египте: Фото: GreekReporter

Так, ученые обнаружили в некрополе саркофаг с мумией грека. Рядом находилось медное ожерелье с кулоном-табличкой на котором виднелось имя Никостратос, выгравированное на греческом языке. В данном районе греческие мумии ранее никогда не находили.

Археологи нашли в Египте таинственную мумию и жертвенный алтарь (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Не смотря на множественные набеги черных археологов на данный комплекс, к удивлению, греческая мумия оказалась нетронутой. Археологи обнаружили рядом с телом погребальные принадлежности, в том числе — искусно выполненную глиняную посуду.

Кроме этого, у входа в гробницу был найден алтарь, который активно использовался для жертвоприношений. На территории комплекса было обнаружено в общей сложности двадцать мумий. Об этом сообщает издание GreekReporter.

Археологи нашли в Египте таинственную мумию и жертвенный алтарь (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Гробница имеет достаточно внушительные размеры и является частью комплекса мавзолея Ага Кхама, на территории которого активно ведутся раскопки начиная с 2019 года. Однако именно гробница с греческой мумией была неизвестна историкам и археологам.

Интересно, что в гробнице также была обнаружена большая гора костей животных (в основном овец), черепки глиняной посуды, тарелки и подносы для подношений и иероглифы. Это доказывает, что данное место активно использовалось в качестве жертвенного алтаря. Подобные находки были сделаны здесь впервые.

Археологи нашли в Египте таинственную мумию и жертвенный алтарь (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Стоит отметить, что некрополь Ага Кхама располагается на западном берегу Нила в Асуане. Здесь находится более трехсот гробниц, датируемых 6 веком до нашей эры – 4 веком нашей эры. Это охватывает птолемеевскую эпоху египетской истории, когда египетские королевские особы вступили в брак с греческими Птолемеями — правителями, захватившими часть завоеванных Александром Македонским земель.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в египетском некрополе обнаружили загадочные золотые украшения (ФОТОФАКТ). Совместная группа египетских и английских археологов обнаружила в Египте очень интересное захоронение, которое имеет огромную историческую ценность.

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