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Под Нотр-Дамом обнаружили таинственные свинцовые саркофага с телами (ФОТО)

Специалисты тщательно изучили найденные артефакту и попытались установить личности тех людей, которые были погребены под сабором.

сегодня, 04:25
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Автор:

Анна Нестерова

В апреле 2019 года произошла известная на весь мир трагедия — Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) серьезно пострадал во время масштабного пожара, который начался в строение по достоверно не установленным причинам. Предполагается, что пожар был связаны с реставрационными работами, проводившимися на тот момент в здании.

Под Нотр-Дамом обнаружили таинственные свинцовые саркофага с телами (ФОТО)

Таинственные саркофаги/ Фото из открытых источников

В самом соборе было много деревянных частей, а строительные леса только усугубили ситуацию.

Во время проведения работ по реконструкции свода и шпиля парижского собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, археологи обнаружили невероятные находки, а именно — древние гробницы и свинцовые саркофаги с телами внутри. 

Под Нотр-Дамом обнаружили таинственные свинцовые саркофага с телами (ФОТО) - фото 2

Ученым удалось установить личность владельца одного из этих саркофагов. Как оказалось, в соборе был захоронен могущественный священнослужитель высокого ранга  Антуан де ла Порт. Он умер в канун Рождества 1710 года в возрасте 83 лет.

Его останки хранились в свинцовом гробу, на котором была установлена соответствующая табличка. Стоит отметить, что Антуан де ла Порт был весьма знатным ценителем искусства, меценатом и богатым человеком. 

Под Нотр-Дамом обнаружили таинственные свинцовые саркофага с телами (ФОТО) - фото 3

Второй найденный свинцовый гроб имеет антропоидную форму и относится к более глубокому археологическому слою. Личность обладателя гроба так и не была установлена.

Ученые лишь предположили, что мужчина умер в почтенном возрасте и принадлежал к высшему сословию. Он страдал от  хронического заболевания, которое разрушило почти все его зубы. 

Эти двое мужчин несомненно занимали высокие посты при жизни в соответствующие эпохи, так как были погребены в дорогих свинцовых саркофагах в  самом центре собора — у алтаря.

Стоит понимать, что свинцовые гробы являлись предметом роскоши и были доступным только богатым людям. Интересно, что первый гроб имеет антропоидные черты (по форме напоминает человеческое тело), а второй просто квадратный. Они имеют разные сплавы и способы изготовления, а также они были обнаружены в разных археологических слоях.

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Под Нотр-Дамом обнаружили таинственные свинцовые саркофага с телами (ФОТО) - фото 4



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