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Американец обнаружил в реке невероятный артефакт (ФОТО)

Редкие останки вымершего много лет назад животного были обнаружены благодаря высыханию реки Миссисипи.

сегодня, 03:15
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Автор:

Анна Нестерова

Жителю штата Миссисипи, что в США, в конце прошлого месяца внезапно удалось обнаружить редкий артефакт, а именно — челюсть американского льва или Panthera atrox, которые населяли нашу планету более 11 тысяч лет назад.

Американец обнаружил в реке невероятный артефакт (ФОТО)

Необычная находка в реке/ Фото из открытых источников

Мужчина по имени Уайли Превитт нашел редкие останки на дне обмелевшей реки Миссисипи. Сначала мужчина даже не понял, что ему удалось обнаружить, но выбрасывать находку американец не стал.

Он отнес артефакт ученым, которые внимательно осмотрели реликвию и исследовали ее. Как оказалось, американцу удалось найти фрагмент челюсти плотоядному американскому льву, который был одним из крупнейших представителей мегафауны. Эти супер-хищники населяли нашу планету около 11 000 лет назад.

Американец обнаружил в реке невероятный артефакт (ФОТО) - фото 2

Интересно, что американские львы были самыми большими представителями семейства кошачьих на территории США, а их вес мог достигать внушительных 400 килограмм. По предположениям ученых, этот супер-хищник имел однотонную шерсть, как и его современные потомки, однако не известно, была ли у него грива.

Таким образом находка фрагмента челюсти животного, которое вымерло тысячи лет назад, позволит ученым тщательнее изучить строение скелета этого супер-хищника. Дальнейшая судьба артефакта, к сожалению, не сообщается, передает издание Science Alert.

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