В США из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы (ВИДЕО)



















В конце октября 2022 года на территории штата Теннеси, что в США, на свет появились близнецы по имени Лидия и Тимоти. Дети были рождены из донорских эмбрионов, которые были заморожены в далеком 1992 году и ждали "своего часа" в специальных контейнерах с жидким азотом при температуре - 200 С.

Фото: freepik

Таким образом Лидия и Тимоти появились на свет из эмбрионов, которые находились в состоянии глубокой заморозки более 30 лет.

По данным Национального центра донорства эмбрионов США, этот случай считается поистине уникальным, так как это первый в мире подтвержденный факт того, что из замороженного десятки лет эмбриона на свет появились живорожденные младенцы.







"В этом есть что-то ошеломляющее. Мне было 5 лет, когда Бог дал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех пор он сохраняет эту жизнь. В каком-то смысле они наши старшие дети, хотя и самые младшие", отметил отец семейства Филип Риджуэй.

Как оказалось, у пары уже есть четверо детей в возрасте 8, 6, 3 и 2 лет. Интересно, что все их родные дети были зачаты, выношены и рождены естественным путем - без помощи ЭКО или доноров.

Сообщается, что эмбрионы были созданы для анонимной супружеской пары при помощи экстракорпорального оплодотворения. Их заморозили 22 апреля 1992 года. На тот момент Филипу было всего 5 лет и сейчас он стал отцом тех самых эмбрионов.





В 2007 году пара, для которой были созданы эмбрионы, пожертвовала их Национальному центру донорства эмбрионов в Ноксвилле, штат Теннесси, в надежде, что другая пара сможет их использовать.

"Мы никогда не думали о точном количестве детей, которых хотели бы иметь. Мы всегда считали, что у нас будет столько наследников, сколько Бог хочет дать нам, и … когда мы услышали о возможности "усыновления" эмбрионов, то мы подумали, что это именно то, что мы хотели бы сделать", заявил журналистам Филип.





Таким образом, супруге Филипа специалисты произвели две успешных пересадки и на свет появились близнецы Лидия и Тимоти, а счастливая семейная пара стала многодетной семьей.

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