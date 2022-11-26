В США из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы (ВИДЕО)

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Анна Нестерова
В конце октября 2022 года на территории штата Теннеси, что в США, на свет появились близнецы по имени Лидия и Тимоти. Дети были рождены из донорских эмбрионов, которые были заморожены в далеком 1992 году и ждали "своего часа" в специальных контейнерах с жидким азотом при температуре - 200 С.
Фото: freepik
Таким образом Лидия и Тимоти появились на свет из эмбрионов, которые находились в состоянии глубокой заморозки более 30 лет.
По данным Национального центра донорства эмбрионов США, этот случай считается поистине уникальным, так как это первый в мире подтвержденный факт того, что из замороженного десятки лет эмбриона на свет появились живорожденные младенцы.
Как оказалось, у пары уже есть четверо детей в возрасте 8, 6, 3 и 2 лет. Интересно, что все их родные дети были зачаты, выношены и рождены естественным путем - без помощи ЭКО или доноров.
Сообщается, что эмбрионы были созданы для анонимной супружеской пары при помощи экстракорпорального оплодотворения. Их заморозили 22 апреля 1992 года. На тот момент Филипу было всего 5 лет и сейчас он стал отцом тех самых эмбрионов.
В 2007 году пара, для которой были созданы эмбрионы, пожертвовала их Национальному центру донорства эмбрионов в Ноксвилле, штат Теннесси, в надежде, что другая пара сможет их использовать.
Таким образом, супруге Филипа специалисты произвели две успешных пересадки и на свет появились близнецы Лидия и Тимоти, а счастливая семейная пара стала многодетной семьей.
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