В Египте обнаружили необычных мумий: ученые в шоке (ФОТО)

Во время масштабных раскопок в Египте, а именно — в городе Кувейсин — исследователи обнаружили загадочные гробницы, в которых были обнаружены необычные мумии с золотыми языками.

Необычные мумии

Данные находки действительно смогли удивить современных археологов, так как подобные мумии встречаются очень редко.

Как оказалось, "золотые накладки" служили в качестве амулета и размещались во рту умерших. Древние египтяне делали умершим "золотые языки" для того чтобы с их помощью усопшие смогли общаться в загробном мире с богом Осирисом. Кроме этого умершим должен был помогать такой "золотой язык" коммуницировать с остальным пантеоном богов.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта, мумии находятся в плохом состоянии, однако исследователи обнаружили, что некоторые из них были покрыты тонкими листами золота и помещены в деревянные гробы. Команда также обнаружила глиняные горшки, золотые артефакты в форме скарабеев и цветов, а также ряд погребальных каменных амулетов и сосудов.

"Вновь обнаруженная часть некрополя имеет другой архитектурный стиль. Ранние исследования захоронений, мумий и погребальной коллекции показывают, что этот некрополь использовался в течение трех различных периодов: позднего древнеегипетского, птолемеевского и частично римского периодов", отметили исследователи.

Предыдущие раскопки в Кувайсне обнаружили сотни гробниц, каменных гробов и огромный гроб-погребальницу из черного гранита для важного священника.

Ранее "Комментарии" писали о том, что под египетским храмом обнаружен тоннель с загадочными артефактами. В Египте археологи, проводившие раскопки под древним храмом, обнаружили длинный туннель, который в минувшие века даровал воду тысячам людей.

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