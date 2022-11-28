logo

BTC/USD

16587.74

ETH/USD

1216.50

LTC/USD

75.94

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Египте обнаружили необычных мумий: ученые в шоке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Египте обнаружили необычных мумий: ученые в шоке (ФОТО)

Древний Египет таит в себе множество тайн и загадок, над разгадкой которых трудятся исследователи со всего мира.

сегодня, 00:34
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Во время масштабных раскопок в Египте, а именно — в городе Кувейсин — исследователи обнаружили загадочные гробницы, в которых были обнаружены необычные мумии с золотыми языками.

В Египте обнаружили необычных мумий: ученые в шоке (ФОТО)

Необычные мумии

Данные находки действительно смогли удивить современных археологов, так как подобные мумии встречаются очень редко.

Как оказалось, "золотые накладки" служили в качестве амулета и размещались во рту умерших. Древние египтяне делали умершим "золотые языки" для того чтобы с их помощью усопшие смогли общаться в загробном мире с богом Осирисом. Кроме этого умершим должен был помогать такой "золотой язык" коммуницировать с остальным пантеоном богов.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта, мумии находятся в плохом состоянии, однако исследователи обнаружили, что некоторые из них были покрыты тонкими листами золота и помещены в деревянные гробы. Команда также обнаружила глиняные горшки, золотые артефакты в форме скарабеев и цветов, а также ряд погребальных каменных амулетов и сосудов.

"Вновь обнаруженная часть некрополя имеет другой архитектурный стиль. Ранние исследования захоронений, мумий и погребальной коллекции показывают, что этот некрополь использовался в течение трех различных периодов: позднего древнеегипетского, птолемеевского и частично римского периодов", отметили исследователи.

Предыдущие раскопки в Кувайсне обнаружили сотни гробниц, каменных гробов и огромный гроб-погребальницу из черного гранита для важного священника.

Ранее "Комментарии" писали о том, что под египетским храмом обнаружен тоннель с загадочными артефактамиВ Египте археологи, проводившие раскопки под древним храмом, обнаружили длинный туннель, который в минувшие века даровал воду тысячам людей.

В Египте обнаружили необычных мумий: ученые в шоке (ФОТО) - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!