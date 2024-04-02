Сколько украинцев верят в астрологию и экстрасенсорные способности

43% украинцев верят хотя бы в одну из таких вещей как астрология, экстрасенсорные способности или тарология, согласно исследованиям КМИС. Как объясняют в Киевском международном институте социологии кризисные периоды, в частности, война в Украине, может стать фактором, повышающим интерес к эзотерике.



Сколько украинцев верит в астрологию и экстрасенсы. Фото из открытых источников

Согласно данным опроса КМИС в тарологию верят 15% украинцев, в экстрасенсорные способности – 25%, а в астрологию – 35%. 43% опрошенных верят по крайней мере в одну из этих методик, практик или форм восприятия.

Женщины больше верят в астрологию, экстрасенсорные способности и тарологию, чем мужчины. В общей сложности 49% женщин верит хотя бы во что-то одно из перечня, тогда, когда среди мужчин этот показатель составляет 36%.

Также существует корреляция между возрастом. Меньше всего в эзотерические явления верят младшие респонденты из группы 18-29 лет – 26%, а больше всего украинцы старше 60 лет – 51%. По регионам меньше всего в экстрасенсорные способности верят на западе Украины – 38%, тогда как на остальных территориях этот показатель составляет 45-46%.

Еще одна связь между верой в астрологию, экстрасенсорные способности или тарологию существует по уровню достатка. 65% респондентов с очень низким уровнем достатка верят хотя бы в одно из перечисленных, тогда как у группы украинцев с высоким уровнем достатка этот показатель 34%.

Отметим, что астрология – это псевдонаука, группа эзотерических практик и верований, которая за небесными телами определяет влияние на человека и предполагает будущее. Экстрасенсорные способности – это неизвестные или малоизученные механизмы восприятия, в частности, к ним относят телепатию, ясновидение, предсказание, телекинез. Человек, имеющий экстрасенсорные способности, называют экстрасенсом. Тарология – это эзотерическая практика предсказания будущего по картам Таро.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о математике из Украины, который заявил, что расшифровал "Код да Винчи" и вычислил дату конца света.

Также "Комментарии" писали о стюардессе, снявшей на видео НЛО.