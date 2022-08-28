Радужное облако: в Китае зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО, ВИДЕО)

В Китае жители города Хайкоу в провинции Хайнань стали свидетелями редкого оптического явления — радужного облака или, как его еще называют, пилеуса. Об этом сообщает издание LADbible.

Радужное облако. Фото - LADbible

В небе в один момент появилось облако цилиндрической формы, имеющее необычный окрас, похожий на окрас радуги. Это увивительное явление можно увидеть крайне редко, поскольку, чтобы оно украсило небо, должно совпасть одновременно много факторов.





Отмечается, что когда солнечный свет направлен под прямым углом, свет преломляется между каплями и кристаллами льда в облаке, создавая цвет радуги.

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