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Радужное облако: в Китае зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО, ВИДЕО)

В небе появилось разноцветное облако в форме цилиндра

сегодня, 16:00
Автор:

Анастасия
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В Китае жители города Хайкоу в провинции Хайнань стали свидетелями редкого оптического явления — радужного облака или, как его еще называют, пилеуса. Об этом сообщает издание LADbible.

Радужное облако: в Китае зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО, ВИДЕО)

Радужное облако. Фото - LADbible

В небе в один момент появилось облако цилиндрической формы, имеющее необычный окрас, похожий на окрас радуги. Это увивительное явление можно увидеть крайне редко, поскольку, чтобы оно украсило небо, должно совпасть одновременно много факторов. 

Радужное облако: в Китае зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Отмечается, что когда солнечный свет направлен под прямым углом, свет преломляется между каплями и кристаллами льда в облаке, создавая цвет радуги.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что уроженец Польши, проживающий в Великобритании, вырастил самый большой огурец в мире.  Гигантский овощ занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Садоводу любителю удалось обойти прошлого рекордсмена, который вырастил огурец на 6 см меньше. В Сети показали удивительные фотографии непривычного вида популярного овоща. 

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал удивительные изображения Юпитера. Таких фотографий короля планет еще не было.

Также новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце осени. Магнитные бури способны ухудшить самочувствие, в частности вызвать перепады артериального давления, повышенную раздражительность, утомляемость, апатию, агрессию, а также обострить хронические заболевания.



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Источник: https://www.ladbible.com/news/china-locals-baffled-phenomenon-sky-20220827
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