В Британии вырастили самый большой в мире огурец: его занесли в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

Садовник-любитель Себастьян Суски стал новым владельцем самого длинного в мире огурца — экземпляра Cucumis sativus, который до этой недели рос в теплице на его участке. Об этом говорится на сайте Guinness World Records.

Самый большой огурец в мире. Фото - Guinness World Records

Несмотря на невероятно жаркое лето в Великобритании, Себастьяну удалось вырастить огромный огурец размером 113,4 см, побив предыдущий рекорд на 6,4 см. Однако за этим стоит непростая история. Как оказалось, в момент дозревания огурца британец был госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозг.

"К счастью, моя жена Рената ухаживала за огурцом и следила за тем, чтобы вовремя его поливать. Без Ренаты я бы не справился", — сказал Себастьян Суски.





Себастьян по праву гордится выращенным им овощем, тем более, что он первый производитель из Польши, чей гигантский фрукт или овощ занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Садовод-любитель отметил, что не намерен останавливаться на достигнутом и обязательно постарается попасть еще раз в Книгу рекордов Гиннесса.





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