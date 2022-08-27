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В Британии вырастили самый большой в мире огурец: его занесли в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

Вырастить гигантский овощ садовнику-любителю не помешала даже невероятно сильная жара

сегодня, 12:40
Автор:

Анастасия
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Садовник-любитель Себастьян Суски стал новым владельцем самого длинного в мире огурца — экземпляра Cucumis sativus, который до этой недели рос в теплице на его участке. Об этом говорится на сайте Guinness World Records.

В Британии вырастили самый большой в мире огурец: его занесли в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

Самый большой огурец в мире. Фото - Guinness World Records

Несмотря на невероятно жаркое лето в Великобритании, Себастьяну удалось вырастить огромный огурец размером 113,4 см, побив предыдущий рекорд на 6,4 см. Однако за этим стоит непростая история. Как оказалось, в момент дозревания огурца британец был госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозг. 

"К счастью, моя жена Рената ухаживала за огурцом и следила за тем, чтобы вовремя его поливать. Без Ренаты я бы не справился", — сказал Себастьян Суски.

В Британии вырастили самый большой в мире огурец: его занесли в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО) - фото 2

Себастьян по праву гордится выращенным им овощем, тем более, что он первый производитель из Польши, чей гигантский фрукт или овощ занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Садовод-любитель отметил, что не намерен останавливаться на достигнутом и обязательно постарается попасть еще раз в Книгу рекордов Гиннесса. 

В Британии вырастили самый большой в мире огурец: его занесли в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО) - фото 3

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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2022/8/worlds-longest-cucumber-record-broken-by-polish-grower-714400
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