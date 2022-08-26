Землю накроют сильные магнитные бури: названы даты

Рубрики
МЕНЮ
Анастасия
Специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце осени. Об этом сообщается на сайте Meteoagent.
Магнитные бури. Фото из открытых источников
Так, по информации источника, в ближайшее магнитные бури ожидаются 3, 4 и 5 сентября с индексом 6 (высокий). Затем средние магнитные бури будут 13 и 16 сентября.
Отметим, что магнитные бури способны ухудшить самочувствие, в частности вызвать перепады артериального давления, повышенную раздражительность, утомляемость, апатию, агрессию, а также обострить хронические заболевания. Некоторые люди могут жаловаться на ломоту в костях, тошноту, боли в животе и отсутствие аппетита.
Для того чтобы дни магнитных бурь прошли комфортно, необходимо уделить внимание своему психологическому здоровью — не провоцировать и не вступать в конфликты, а вместо этого обеспечить себе отдых и полноценный сон.
Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал удивительные изображения Юпитера. Таких фотографий короля планет еще не было.
Также новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органов. В своих экспериментах ему удалось создать качественные мышиные эмбрионы и заставить их развиваться в искусственной среде.Сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы обнаружили планету, на которой возможна жизнь. Если информация подтвердится, то это будет первый случай, когда потенциально жизнеобеспечивающая планета, вращающаяся вокруг такой звезды, которая называется "белым карликом", была найдена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости