Землю накроют сильные магнитные бури: названы даты

Специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце осени. Об этом сообщается на сайте Meteoagent.

Магнитные бури. Фото из открытых источников

Так, по информации источника, в ближайшее магнитные бури ожидаются 3, 4 и 5 сентября с индексом 6 (высокий). Затем средние магнитные бури будут 13 и 16 сентября.

Отметим, что магнитные бури способны ухудшить самочувствие, в частности вызвать перепады артериального давления, повышенную раздражительность, утомляемость, апатию, агрессию, а также обострить хронические заболевания. Некоторые люди могут жаловаться на ломоту в костях, тошноту, боли в животе и отсутствие аппетита.

Для того чтобы дни магнитных бурь прошли комфортно, необходимо уделить внимание своему психологическому здоровью — не провоцировать и не вступать в конфликты, а вместо этого обеспечить себе отдых и полноценный сон.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал удивительные изображения Юпитера. Таких фотографий короля планет еще не было.

Также новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органов. В своих экспериментах ему удалось создать качественные мышиные эмбрионы и заставить их развиваться в искусственной среде.

Если информация подтвердится, то это будет первый случай, когда потенциально жизнеобеспечивающая планета, вращающаяся вокруг такой звезды, которая называется "белым карликом", была найдена.

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