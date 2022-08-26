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Землю накроют сильные магнитные бури: названы даты

Эксперты опубликовали календарь магнитных бурь на сентябрь 2022 года: в какие даты ожидаются самые опасные дни

сегодня, 16:35
Автор:

Анастасия
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Специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце осени. Об этом сообщается на сайте Meteoagent.

Землю накроют сильные магнитные бури: названы даты

Магнитные бури. Фото из открытых источников

Так, по информации источника, в ближайшее магнитные бури ожидаются 3, 4 и 5 сентября с индексом 6 (высокий). Затем средние магнитные бури будут 13 и 16 сентября.

Отметим, что магнитные бури способны ухудшить самочувствие, в частности вызвать перепады артериального давления, повышенную раздражительность, утомляемость, апатию, агрессию, а также обострить хронические заболевания. Некоторые люди могут жаловаться на ломоту в костях, тошноту, боли в животе и отсутствие аппетита.

Для того чтобы дни магнитных бурь прошли комфортно, необходимо уделить внимание своему психологическому здоровью — не провоцировать и не вступать в конфликты, а вместо этого обеспечить себе отдых и полноценный сон. 

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал удивительные изображения Юпитера. Таких фотографий короля планет еще не было.

Также новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органовВ своих экспериментах ему удалось создать качественные мышиные эмбрионы и заставить их развиваться в искусственной среде.

Сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы обнаружили планету, на которой возможна жизньЕсли информация подтвердится, то это будет первый случай, когда потенциально жизнеобеспечивающая планета, вращающаяся вокруг такой звезды, которая называется "белым карликом", была найдена.



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Источник: https://meteoagent.com/solar-storms
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