Шокирующая находка: астрономы обнаружили планету, на которой возможна жизнь

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Карина Ожерельева
Астрономы считают, что вокруг звезды – белого карлика, – может вращаться планета, на которой могла бы существовать жизнь. Об этом сообщает BBC.
Впечатления художника о вращающейся вокруг белого карлика планете - BBC
Если информация подтвердится, то это будет первый случай, когда потенциально жизнеобеспечивающая планета, вращающаяся вокруг такой звезды, которая называется "белым карликом", была найдена.
Планету обнаружили в "зоне обитания", где не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы поддерживать жизнь.
Возглавлявший исследование профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона сказал, что наблюдение было совершенно новым для астрономов.
В то время как очень большие звезды после смерти становятся черными дырами, меньшие, как наше Солнце, становятся белыми карликами – звездами, израсходовавшими все свое ядерное топливо и потерявшими внешние слои.
Обычно они размером с планету и излучают голубовато-белый свет, когда впервые формируются.
Считается, что возможная планета, находящаяся на расстоянии 117 световых лет от Земли, в 60 раз ближе к звезде, чем наша планета к Солнцу.
Исследовательская группа не имеет прямых доказательств существования планеты, но движение 65 структур размером с Луну, вращающихся вокруг зоны обитания белого карлика, свидетельствуют о том, что она там есть. Расстояние между структурами не меняется, что свидетельствует о том, что они находятся под влиянием гравитации находящейся поблизости планеты.
Пригодная для жизни зона – это полоса вокруг звезды, где жидкая вода может существовать на планете и, следовательно, поддерживать жизнь. Ее часто называют "зоной Златовласки", потому что если планета находится слишком близко к звезде, то будет слишком жарко, а если слишком далеко, то будет слишком холодно, тогда как внутри полосы условия "в самый раз".
Результаты должны стать стимулом для астрономов к активному поиску прямых улик существования планет вокруг белых карликов.
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