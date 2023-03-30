Пожар в Нотр-Даме открыл неожиданную тайну собора

В 2019 году пожар в соборе Нотр-Дам потряс весь мир. Огонь уничтожил часть крыши и других частей исторического здания, что позволило археологам и исследователям подробнее изучить ранее неизвестные места собора. Во время работы ученые совершили неожиданное открытие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Plos One.

Пожар в соборе Парижской Богоматери. Фото из открытых источников

15 апреля 2019 года весь мир облетела потрясающая новость – собор Парижской Богоматери в огне. Пожар уничтожил крышу и часть одной из башен, однако большинство культовых сооружений были спасены. После нескольких лет расследования причину пожара так и не удалось выяснить, полиция Францию исключила теракт или поджог.

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Из-за пожара значительная часть собора обнажилась и позволила ученым исследовать новые, ранее скрытые места. Ученые обнаружили, что металлические скобы в большом количестве присутствуют по всему собору. Такая находка свидетельствует, что при строительстве собора Нотр-Дам строители в кладке использовали железо.

"Мы верили, что именно на больших строительных площадках 13 века были изобретены строительные процессы с использованием железных элементов, но теперь кажется, что все началось в Нотр-Даме", – сообщают эксперты.

Таким образом, собор Парижской Богоматери стал первым сооружением, где использовали металл в кладке для увеличения прочности здания.

"Нотр-Дам теперь, несомненно, является первым известным готическим собором, массово использующим железо для скрепления камней как фактического строительного материала", — говорят археологи.

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