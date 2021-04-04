Океан в Калифорнии засветился ярко-голубым цветом (ВИДЕО)

Жители американской Калифорнии стали свидетелями невероятно красивого явления — свечения Тихого океана. Волны окрасились в голубоватый цвет и ярко засветились.

В Калифорнии засветился океан (фото из открытых источников)

На странице Earthfocus в социальной сети Instagram появилось видео, снятое туристами и местными жителями на побережье Калифорнии. В ролике видно, как мужчина заходит в воду, начинает разводить руками, а она окрашивается в ярко-голубой цвет и оставляет светящиеся следы.

Эксперты объясняют, что причина такого явления — биолюминесцентный планктон, который скапливается в большом количестве у берегов Калифорнии. В результате этого в ночное время суток складывается впечатление, что водоем светится изнутри. Свечение наблюдается повсеместно. Иногда оно охватывает огромные пространства водной глади до сотен и тысяч квадратных километров, бывает в виде пятен, цепей, кластеров.

"Прогулка по биолюминесцентному планктону может выглядеть как что-то из научно-фантастического фильма, но это на 100% реально", — говорится в публикации.

Пользователи социальной сети были в восторге от увиденного: "Какое чудо природы", "Это просто волшебство", "Какая у нас красивая планета", "Отведите меня туда", "Вау, это так красиво", — написали фолловеры.

Напомним, в 2017 году в небе над Гавайскими островами был сделан удивительный кадр с двумя редкими молниями: красный спрайт и синяя струя. Но фотография была опубликована исследовательской лабораторией США только в этом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что морские биологи впервые обнаружили у черной акулы, которая обитает в глубоководной зоне океана, биолюминесценцию — способность светится.

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