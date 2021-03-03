«Челюсти» с подсветкой: открыты три вида необычных акул (ФОТО)

Морские биологи из Национального института водных и атмосферных исследований впервые обнаружили у черной акулы, которая обитает в глубоководной зоне океана, биолюминесценцию — способность светится.

светящиеся акулы / Фото: depositphotos.com

Исследователи у восточного побережья Новой Зеландии нашли три вида акул: черную (Dalatias licha), именно она является рекордсменом по "свечению" среди позвоночных, а также чернобрюхую (Etmopterus lucife) и южную акулу-фонарь. Они были известны науке, но до 2020 года ученые не знали о том, что эти виды акул могут светиться в темноте.

Дело в том, что эти акулы обитают в глубоководной зоне океана (от 200 до 1000 метров), куда практически не проникает солнечный свет. В темноте у них светятся участки на брюхе, боках и спинных плавниках. Более мелким водным организмам (медузам, кальмарам) биолюминесценция помогает маскироваться от хищников на фоне светлой поверхности воды. А вот у глубоководных акул нет природных врагов, исследователи предполагают, что эта способность позволяет им освещать дно для поиска добычи.

Отметим, что чёрные акулы не представляют опасности для человека, поскольку обитают слишком глубоко. Но они являются объектом коммерческого рыболовства из-за мяса, кожи и жира печени.

Напомним, что на западном побережье Индии рыбаку удалось выловить 15-сантиметрового детеныша акулы, у которого была редчайшая аномалия — две головы. Мужчина ее сфотографировал и отпустил маленького хищника обратно в море.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара двое рыбаков обнаружили акулу с "человеческим лицом".

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