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Над гавайским небом зафиксировали редкое явление (ФОТО)

Как правило, такие молнии возникают на высоте от 50 до 130 километров

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В 2017 году в небе над Гавайскими островами был сделан удивительный кадр с двумя редкими молниями: красный спрайт и синяя струя. Но фотография была опубликована исследовательской лабораторией США только недавно.

Над гавайским небом зафиксировали редкое явление (ФОТО)

редкие молнии (фото из открытых источников)

Астронавты рассказали, что такое явление встречается крайне редко, и что важно, длится короткий промежуток времени, поэтому отследить его проблематично. Эксперты говорят, что это лучший кадр спрайта в верхних слоях атмосферы. Его может загрузить себе каждый желающий на сайте ведомства, в разном расширении. 

Над гавайским небом зафиксировали редкое явление (ФОТО) - фото 2

Отметим, что спрайт — это вид электрических разрядов холодной плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере. Как правило, они появляются на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования "обычных" молний — не более 16 километров). Спрайты появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Чаще всего спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, но при этом распространение вниз заметно больше и быстрее. Впервые это явление было зафиксировано в 1989 году случайно. 

Напомним, что жители Оаху — одного из Гавайских островов стали свидетелями загадочного явления и успели заснять его на видео. На кадрах видно, что в небе с большой скоростью движется неопознанный летающий объект, излучающий синий цвет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на западе Канады, в провинции Альберта, жителям удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — лунную радугу. Ее появление вызвало бурю эмоций в сети. Эксперты говорят, что лунную радугу никогда до этого не получалось так удачно запечатлеть.


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Источник: https://noirlab.edu/public/images/iotw2108a/
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