Над гавайским небом зафиксировали редкое явление (ФОТО)

В 2017 году в небе над Гавайскими островами был сделан удивительный кадр с двумя редкими молниями: красный спрайт и синяя струя. Но фотография была опубликована исследовательской лабораторией США только недавно.

редкие молнии (фото из открытых источников)

Астронавты рассказали, что такое явление встречается крайне редко, и что важно, длится короткий промежуток времени, поэтому отследить его проблематично. Эксперты говорят, что это лучший кадр спрайта в верхних слоях атмосферы. Его может загрузить себе каждый желающий на сайте ведомства, в разном расширении.





Отметим, что спрайт — это вид электрических разрядов холодной плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере. Как правило, они появляются на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования "обычных" молний — не более 16 километров). Спрайты появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Чаще всего спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, но при этом распространение вниз заметно больше и быстрее. Впервые это явление было зафиксировано в 1989 году случайно.

Напомним, что жители Оаху — одного из Гавайских островов стали свидетелями загадочного явления и успели заснять его на видео. На кадрах видно, что в небе с большой скоростью движется неопознанный летающий объект, излучающий синий цвет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на западе Канады, в провинции Альберта, жителям удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — лунную радугу. Ее появление вызвало бурю эмоций в сети. Эксперты говорят, что лунную радугу никогда до этого не получалось так удачно запечатлеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!