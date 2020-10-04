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В небе над Канадой увидели редкую лунную радугу

Запечатлеть лунную радугу довольно трудно

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

На западе Канады, в провинции Альберта, жителям удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — лунную радугу. Она появилась несколько дней назад и вызвала бурю эмоций в сети. Пользователи активно делятся фотографиями светового явления в Twitter.

В небе над Канадой увидели редкую лунную радугу

Фотографы, которые на протяжение многих лет, "охотятся" за подобными природными явлениями, утверждают, что лунную радугу никогда не получалось так удачно запечатлеть. А 2 октября они стали свидетелями сразу 4 красивых явления: лунной радуги, северного сияния, восходящей Венеры и Большой Медведицы.

Местные жители объясняют, что такая природная активность связана с наступлением равноденствия, когда ночи становятся темнее и шанс увидеть Северное сияние возрастает.

Эксперт Скотт Сазерленд говорит, что создания такой уникальной радуги нужен лунный свет и капельки воды в атмосфере, поэтому ее можно увидеть после дождя или тумана. Правда, из-за небольшого количества отражаемого луной света, ее цвета плохо различимы, поэтому она кажется просто белой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом октябре ожидается сразу два полнолуния.



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