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Главная Новости Общество невероятно Невеста из Кипра удивила мир своим свадебным платьем (ВИДЕО)
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Невеста из Кипра удивила мир своим свадебным платьем (ВИДЕО)

Невеста из Кипра попала в Книгу рекордов Гиннеса

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Молодая девушка из Кипра Мария Параскева еще с детства мечтала, чтобы ее свадьба была особенной и придумала для этого весьма оригинальный способ. Невеста попала в Книгу рекордов Гиннеса за самую длинную фату в мире.

Невеста из Кипра удивила мир своим свадебным платьем (ВИДЕО)

Невеста из Кипра попала в Книгу рекордов Гиннеса / фото: 1zoom

Киприотка вышла замуж в невероятной фате, длина которой составляет более 692 метра (63 футбольных поля). И эту идею она вынашивала с малых лет, потому что хотела стать мировой рекордсменкой. И вот наконец-то ее мечта сбылась. Для создания такой фаты потребовалось 7 тысяч метров ткани, которую готовили к свадебному торжеству целых три месяца.

Для того чтобы представители Книги рекордов Гиннеса смогли официально зафиксировать рекорд, фату невесты пришлось расстелить во всю длину. Но чтобы это выполнить потребовалось 6 часов и 30 человек. 

Хотя и детская мечта женщины сбылась, но не все поняли такое довольно специфическое желание. В видео, которое опубликовали в инстаграме Guinness World Records, можно найти как положительные, так и весьма негативные комментарии: "Невероятно расточительно", "Развелся, когда увидел счет за такую нелепую вещь", "Это же самая большая москитная сетка", "Заслуживает награды Гиннеса", "Как круто", — написали фолловеры.

Напомним, на курорте Итакаре (Бразилия), состоялась весьма странная свадебная церемония. 33-летний мужчина женился сам на себе и судя по фото, был очень счастлив этому событию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что день свадьбы — один из самых долгожданных и прекрасных праздников в жизни. Но у каждого народа есть свои обычаи и традиции, без которых не обходится этот важный день. И некоторые традиции весьма странные. 


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